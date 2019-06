En Manizales se certificaron 200 'taxis seguros'

Doscientos taxistas de Manizales se certificaron como ‘taxis seguros’. Esta iniciativa pretende brindar seguridad a las mujeres de la ciudad, quienes, en diferentes espacios de participación, mencionaron que -en ocasiones- sentían miedo de tomar solas este servicio.

Fueron varias jornadas en las que los conductores de cuatro empresas de taxis asistieron a capacitaciones de legislación y regulación de servicio de transporte público, además de servicio al cliente. Los taxis no serán exclusivos para este género, pero la campaña sí estuvo enfocada en las mujeres, dado que de ellas vinieron las denuncias.



“Denunciaron presunto abuso sexual y ya hay una persona en la cárcel por una agresión de este tipo. También hay informes de posibles hechos con escopolamina, entonces sí se daban cosas pero no se denunciaban y en esta Secretaría no podemos esperar que sea masivo, solo un caso es necesario para actuar”, expresó Gladys Galeano, secretaria de la Mujer de Manizales.



La funcionaria agregó que esta campaña no quiere decir que “todos los taxistas de Manizales hacen daño”, sino que es una herramienta para mejorar el servicio y ser respaldo de las mujeres.



“No es generalizado -al contrario- las responsabilidades son individuales y no podemos permitir que una sombra empañe el gran trabajo que ese gremio ha desarrollado por años en la ciudad”, advirtió Galeano.



Después de esta primera certificación que tendrá lugar hoy en la media torta del barrio Chipre, los 200 vehículos tendrán una cenefa con el logo de la campaña y la frase ‘Taxi seguro’, con la que empezarán a circular desde mañana por las calles de la ciudad. “Inicialmente serán estos pero esperamos aumentar el número”, añadió la Secretaria.



No todas las empresas de taxis hacen parte del proyecto, pues no todas tienen el sistema de telecomunicación satelital que informa donde recogió al pasajero, donde paró y cuánto duró el trayecto, requisito fundamental para participar.



Galeano acotó que este sistema “no es motivo de exclusión”, sino es más bien “motivación para que, en lo posible, muchas empresas lo tengan, pues también es garantía para ellos”.



Además de la formación los taxistas pasaron por un proceso de filtro en el que se analizaron sus antecedentes judiciales, multas de tránsito y validación técnica de los vehículos.



“A algunas (mujeres) les generaba temor que solo el conductor tuviera el control de asegurar la puerta, entonces que el vehículo les diera esa seguridad también contaba”, señaló la secretaria de la cartera de Equidad de Género.

LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO​