En Manizales, ratifican evacuación de edificio por riesgo de colapso

Hasta que un estudio no garantice que el edificio Shalom III, ubicado sobre la avenida Santander de Manizales, no representa riesgo para sus ocupantes, deberá permanecer sin habitar. Así lo ratificó el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo presidido ayer por el alcalde, Octavio Cardona.

Esta edificación fue visitada la semana anterior por la Unidad de Gestión del Riesgo (UGR) de Manizales, quien había determinado la evacuación preventiva del lugar al considerar que tenía riesgo de colapso.



Según el reporte de la UGR, la edificación que -sin tener permiso de ocupación tiene ocho apartamentos y un local comercial habitados- presenta varios incumplimientos como que los diseños finales no coinciden con los que se había aprobado en la licencia de construcción.



Además, los entrepisos y algunas viguetas presentan inclinaciones anormales, la fosa del ascensor no se construyó con pantallas de concreto reforzado sino en mampostería (restándole firmeza). De otra parte, no cuenta con una red contra incendios, rutas de evacuación señalizadas ni planes de emergencia.



De acuerdo con Jairo Alfredo López, director de la UGR, esa unidad, los bomberos y la curaduría rindieron los informes y se determinó la ratificación de la decisión de desalojo preventivo.



“Tras el análisis se determinó, también, ordenarle al constructor un estudio de vulnerabilidad sísmica para determinar si con obras de reforzamiento el edificio puede mantenerse en píe o, por el contrario, deba demolerse”, indicó López.



Ambas decisiones, la evacuación y la solicitud del estudio, aún no han sido notificadas a los involucrados. La Alcaldía informó que se hará en las próximas horas y, aunque la evacuación sea voluntaria, deberán dejar el lugar lo antes posible.



“Tienen unos días para ubicarse, pero si vemos que no han desalojado pronto la inspección deberá proceder porque nuestro deber es preservar la integridad de todos”, precisó López.



La edificación pertenece a la constructora Shalom S.A.S, que tiene otras dos obras en la ciudad (Shalom I y II), edificaciones que en los próximos días también serán visitadas por la UGR. “Dada esta situación en los próximos días planearemos las dos visitas para constatar que no tienen los mismos inconvenientes”, añadió el director de la UGR.

'No sentí nada'

Uno de los afectados por el desalojo, en el que llevaba menos de seis meses viviendo, en dialogó con este medio comentó que no había sentido “nada extraño” en la edificación.



“Viviendo aquí pasó el más reciente temblor que se sintió fuerte en otras partes y no sentimos nada extraño. Estamos esperando que nos notifiquen oficialmente, pero somos conscientes que si nos lo exigen, debemos irnos”, señaló el hombre que pidió reservar su identidad.



Estos apartamentos están ubicados sobre la avenida más importante de la capital, por lo que, según este propietario, los apartamentos superaban el costo de 300 millones de pesos.



En este momento, las ocho familias afectadas están a la espera de una comunicación de Shalom S.A.S para definir qué pasará con su inversión en caso de que se deba derribar el edificio.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO - MANIZALES