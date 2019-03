En Manizales, pacientes lamentan el cierre de la IPS Neurokids

María de Los Ángeles vive en una vereda de Marmato (Caldas) y tiene un hijo de 6 años que no hablaba ni coordinaba sus movimientos debido a un retraso del habla y problemas de motricidad que sufría el menor.

Como buena madre solicitó a la Nueva EPS, donde está afiliada, un tratamiento para el niño, el cual le aprobaron siendo remitida a la IPS NeuroKids, donde el menor pasó de no pronunciar palabra alguna, a convertirse en un “loro” como dice orgullosa su joven madre porque este no para de hablar, jugar y divertirse.



Sin embargo la tristeza se apoderó de María de los Ángeles porque los tratamientos de su hijo están en riesgo por el cierre de este centro de especialistas que está en banca rota por el dinero que le adeudan las EPS.



NeuroKids no aguanta más la negativa de sus deudores y tras siete años de abrir sus puertas a 150 pacientes entre niños, jóvenes y adultos que se beneficiaron de los tratamientos brindados en la institución y donde se lograron avances significativos en la mayoría de ellos, hoy deja de prestar sus servicios porque no tiene cómo sostenerse.



La falta de recursos y el no pago por parte de las EPS, desde hace un año, hizo que la IPS se volviera insostenible debido al número de pacientes que atendía diariamente sin que fueran cancelados sus tratamientos.



Según su gerente, Luz Elena Serrano, eran 150 pacientes entre niños, jóvenes y adultos que se beneficiaban de los tratamientos que le brindaban en la institución y los cuales habían logrado avances significativos en la mayoría de ellos.



"Sé que la cartera no es mucha comparada al dinero que manejan las grandes empresas de la salud, pero para nosotros 279 millones de pesos es bastante ya que somos un pequeño centro de ayuda y recuperación de aquellos niños que por diferentes circunstancias han sufrido deterioro físico o mental”, manifestó.



Aunque son la única IPS que atiende niños con enfermedades cerebrales en Manizales, esto no fue suficiente para quienes se valían de sus servicios, obligando a los 9 profesionales que quedaron de los 12 que empezaron, a laborar recibiendo sus sueldos atrasados, porque el dinero solo alcanza para pagar proveedores.



El próximo martes los usuarios y personal médico harán un plantón frente a esta IPS.



JOHN JAIRO BONILLA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES