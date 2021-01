En Manizales no habrá Feria, pero sí se verán las corridas de toros

La pandemia por el covid-19 pospuso la Feria de Manizales, pero no uno de sus eventos más afamados: La Temporada Taurina. Los amantes de esta práctica la podrán ver sin costo y sin aglomeraciones durante esta nueva edición del evento.



La versión número 66 de uno de los eventos taurinos más antiguos de Colombia y uno de los pocos que sobrevive en el país, se realizará pese a la cancelación de la Feria.



Esto, porque si bien nació de ella, no se costea con recursos públicos.

Este 2021 no serán siete días seguidos de novilladas y corridas, serán solo dos, los cuales serán el 10 y 11 de enero. Ambas serán transmitidas por las redes sociales de la Plaza de Toros de Manizales y serán totalmente gratuitas.



Así las cosas, este año no se oirán los ‘Olé’ a viva voz, tampoco los pañuelos ondeando entre la multitud en la plaza de toros, solo estará el personal necesario para brindar el espectáculo.



“Habrá un máximo de 50 personas, que son las permitidas por la ley. Básicamente, son toreros, los subalternos, los monosabios y los de primeros auxilios, porque la corrida -aunque no habrá ni un solo espectador- tendrá toda la calidad”, indicó Juan Carlos Gómez, director de Cormanizales, entidad organizadora del evento.



El primer día el cartel está conformado por Cristóbal Pardo, Luis Miguel Castrillón y David Martínez, mientras que en la segunda jornada estarán José Arcila, Juan de Castilla y Sebastián Hernández. Las ganaderías dispuestas son las de Santa Bárbara, Juan Bernardo Caicedo y la de Ernesto Gutiérrez.



Si bien, las corridas se podrán ver; Gómez sostuvo que al no presentarse ingresos, tampoco habrá aportes para la salud ni el deporte y que los comerciantes se verán altamente afectados.



“Vamos a mantener nuestra tradición, pero nadie se va a beneficiar este año. El Hospital Infantil dejará de recibir 500 millones de pesos; los más de 300 millones de excedente para el deporte tampoco se entregarán; no se van a llenar los hoteles ni van a vender los informales”, apuntó el director.



Por su parte, quienes están en contra de este tipo de eventos, respetan la ley y el derecho que tienen los ciudadanos que siguen esta cultura a su práctica, pero harán lo propio para que no sea transmitido por medios de comunicación abiertos, como ya lo lograron en pasadas ocasiones.



“En octubre pasado denunciamos las corridas que se transmitieron por Facebook y logramos tenerlos fuera del aire por media hora. Y esto no solo porque no compartamos la visión, sino porque la ley colombiana no permite tener escenas de maltrato animal en las producciones audiovisuales”, sostuvo Jhon Hemayr Yepes, concejal y líder del movimiento antitaurino de Manizales.

Además, Yepes sostuvo que aunque este año se realizarán las corridas, han tenido pequeñas victorias que auguran un final cercano.



“Ya hemos tenido varios logros en los últimos años. Logramos quitar la banda municipal del evento, que era pagado por la administración; lo mismo que el premio al mejor torero, que valía más de 22 millones de pesos y que pagaba la Alcaldía. Somos conscientes de que por ley tienen derecho a hacerlo, pero durará poco”, apuntó el concejal.



Es de anotar que la ley que está vigente en Colombia prohíbe que el Estado promueva y patrocine eventos como las corridas de toros, por lo cual, este evento es netamente privado y no cuenta con recursos financieros o logísticos de la Alcaldía.



Por su parte, la Feria de Manizales -que fue aplazada por la pandemia- tuvo algunos eventos culturales durante este inicio de año que se desarrollaron de forma virtual con el objetivo de apoyar a los artistas, como las caravanas en los barrios o los conciertos virtuales.



Y es que la feria en el 2020 fue un gran dinamizador de la economía. Según el Instituto de Cultura y Turismo de Manizales (ICTM), el total de visitantes el año pasado fue de 214.764 y durante los días de celebración -entre el 4 y 12 de enero- 91.180 pasajeros entraron por vía terrestre y aérea a la capital caldense. Además, la ocupación de hoteles en la ciudad estuvo por encima del 81 por ciento.



Las pérdidas por la no realización de la Feria aún no han sido estipuladas por las autoridades.

LAURA USMA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES