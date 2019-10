Recibirá descuentos si recicla botellas en locales de Manizales

Los cubos R3, la máquina con la que se espera invitar al reciclaje inteligente en Manizales, le sumará puntos cada vez que deposite en ella una recipiente de plástico o aluminio. Los puntos los podrá redimir como descuento.

Según el tipo y tamaño de envase, quienes lleven material al ‘cubo’ recibirán una cantidad de puntos que son acumulables y redimibles en tiendas virtuales y locales aliados, entre ellas la tienda deportiva del Once Caldas.



Para usar el cubo, solo es necesario registrar el número de celular, a donde llegará el enlace de descarga de la aplicación móvil que está disponible para IOS y Android.



Al momento de depositar las botellas plásticas o latas de bebidas, el cubo las escanea y define si son o no reciclables. Una vez aceptadas, las recibe y -en tiempo real- muestra en la aplicación el número de puntos acumulados y los lugares donde puede redimirlos.



La iniciativa es promovida por la Unidad de Gestión del Riesgo de Caldas, desde donde se informó que el principal objetivo es generar cultura de reciclaje, pues este es uno de los aspectos en que la capital de Caldas tiene una tarea pendiente.



De acuerdo con el más reciente informe de calidad de vida del programa Manizales Cómo Vamos, en la ciudad se aprovecha solo el 1,4 por ciento de los residuos sólidos, mientras que en el país se procesa el nueve por ciento.



El informe señala que, si bien, la cantidad de residuos aprovechados ha aumentado año a año, la ciudad aún “no lo hace bien”.



“Los cubos inteligentes son una herramienta para incentivar a las personas a cuidar el medio ambiente, es un apuesta para enseñar el compromiso que tenemos con él”, mencionó Alejandro Sánchez, jefe de la unidad de Medio Ambiente y Cambio Climático de Caldas.



Sánchez indicó, además, que con el proyecto se potenciarán las empresas de reciclaje de la ciudad, que procesarán el material entregado por la comunidad.



Los recursos derivados de esta actividad serán entregados a la fundación animalista ‘Vecinos de 4 patas’, que se encarga del rescate, recuperación y entrega en adopción de perros y gatos abandonados.



“Nosotros hacemos jornadas de alimentación y desparasitación, además apoyamos otros hogares de paso en Caldas. Agradecemos mucho esta alianza con la que podremos atender, por jornada, a un promedio de 120 animales”, indicó Grace del Pilar Camargo, representante legal de la fundación.



La empresa que diseñó y construyó los cubos es Ecoingea Cubo, un emprendimiento manizaleño. De acuerdo con su director, Alejandro Franco, en el país no hay otra máquina con características similares.



“En otras ciudades hay herramientas que reciben botellas, pero entregan de inmediato los cupones y lo hacen en papel, en un tipo que no es reciclable. En esta, en cambio, todo se hace a través de una aplicación móvil, sin producir otro contaminante”, precisó.



Hasta el momento, de la iniciativa hacen parte 20 establecimientos comerciales entre bares, restaurantes y almacenes.

LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO MANIZALES