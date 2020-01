Polémica por tarifas de transporte público en Manizales

Propietarios de buses, gerentes de empresas transportadoras y conductores continúan con su inconformidad ante la decisión del alcalde de Manizales de congelar la tarifa del pasaje de este servicio para el 2020.

Por ello, con plantones y manifestaciones a las afueras del edificio de la administración municipal, seguirán exigiéndole al mandatario local que replantee la medida, así lo aseguró Fernando Murillo, propietario de varios automotores de este tipo en la capital caldense.

“Queremos reunirnos con ellos y mostrarles que no tenemos una tarifa cara, sino acorde a los gastos. No es verdad que tenemos uno de los pasajes más costosos de Colombia”, señaló el empresario.



Las declaraciones de Murillo, van en relación a lo expresado por el mandatario local, Carlos Mario Marín, quien el pasado 20 de enero -cuando se anunciaron las nuevas tarifas del servicio- expresó que la ciudad pierde al año el 2 por ciento de pasajeros debido al alto costo del pasaje.



En aquel momento, el mandatario añadió que “Manizales es la segunda ciudad del país que más ha incrementado estos valores después de Cartagena”.



En la actualidad, el precio del pasaje en buseta en la capital caldense cuesta 2.050 pesos y en colectivos 2.150, no obstante, algunas rutas tienen un recorrido de un poco más de una hora. Por ello, Murillo asegura que la base de negociación del gremio es de un incremento de 150 pesos.



“Estamos dispuestos a negociar ese valor, pues lo que queremos es que sepa que la afectación es grande, porque no solo subió el salario mínimo y las prestaciones sociales de los empleados, también el de llantas, lubricantes y etc. Entonces, si no se eleva el precio, muchos tendrán que despedir empleados o dejar de renovar la flota”, anotó el propietario de buses.



De acuerdo con los promotores del plantón, la solución radicaría en que la administración municipal hiciera un nuevo estudio con el que se definan tarifas adecuadas, pues –a su juicio- el que sirvió de base para la decisión no está actualizado.

Las conversaciones con el gremio se mantienen; si, producto de ellas, se encuentra algún tema que se deba analizar, lo haremos FACEBOOK

TWITTER

Frente al tema, el secretario de Tránsito de Manizales, Jaime Augusto Gómez, reconoció que se usaron como referencia estudios de mercado, información de Manizales Cómo Vamos y un estudio técnico que dejó la administración saliente y que indicaban que no se debía aumentar la tarifa.



“Los argumentos e información que tuvo la administración es que no correspondía tener un incremento. Las conversaciones con el gremio se mantienen; si, producto de ellas, se encuentra algún tema que se deba analizar, lo haremos, de lo contrario, el escenario es dejar las tarifas como se estableció”, señaló el secretario Gómez.



Los empleados de las seis empresas transportadoras de buses, busetas y colectivos, que para el caso de Manizales comprenden un parque automotor de alrededor de 880 vehículos, seguirán pidiendo que se aumente la tarifa, la cual representa un valor intermedio entre las demás capitales del Eje Cafetero, pues en Pereira el servicio cuesta 2.100 pesos y en Armenia 2.000 pesos.

LAURA USMA

Para EL TIEMPO

MANIZALES