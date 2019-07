‘En Manizales falta hacer más control de urbanismo': concejales

Como proposición de varios concejales de Manizales se realizó un debate en torno al control urbano ejercido desde la Secretaría de Gobierno, a la cual pertenecen los Inspectores de Policía rurales y urbanos, corregidores y el equipo técnico encargado de realizar la observación y vigilancia a las construcciones en la ciudad.

La sesión se desarrolló debido a las fallas estructurales que presenta el edificio Shalom III y que llevaron a la Unidad de Gestión del Riesgo a ordenar la evacuación preventiva de ocho apartamentos y un local.



El concejal del Partido Mira, Andrés Sierra, manifestó su preocupación ante un aparente incumplimiento de la norma urbanística en diferentes obras, ya que actualmente ya existe la orden de demoler un edificio en el barrio Minitas. Lo que, para Serna, significa que los urbanizadores están “construyendo sin cumplir con la licencia y no hay un control específico” sobre el tema.

“Aparte de esto está el tema de la cantidad de establecimientos comerciales y de servicios que no tienen usos adecuados del suelo, por lo que se hace evidente que no hay un control urbano. Hoy tenemos zonas residenciales que tienen industrias”, señaló Sierra.



El concejal añadió que, por este motivo, la administración municipal, en caso de considerarlo necesario, podría traer un proyecto de acuerdo o incluir en el presupuesto del próximo año los recursos para el fortalecimiento de esta dependencia.



Los corporados manifestaron, además, su preocupación por las terrazas comerciales que continúan sin legalizar su situación ante las inspecciones



“Es de puntualizar que en el Concejo de Manizales se dio trámite para regularizar el uso de antejardines y terrazas comerciales, pero desafortunadamente hoy estos espacios están siendo construidos sin licencia urbanística y enfrentado procesos legales”, mencionó el concejal liberal, César Díaz.



Al debate asistieron los Secretarios de Gobierno y Planeación, quienes respondieron a las inquietudes de los corporados y expusieron el estado actual de cada una de las edificaciones que están en aparente riesgo.