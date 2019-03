En Manizales, el cannabis medicinal tiene consultorio

Tras el impulso que ha tomado el mercado del cannabis medicinal en el mundo, sumado a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de retirarla de la lista de drogas peligrosas, Caldas le dijo sí a incluirla como un proyecto de desarrollo agroindustrial a largo plazo.

Los sectores privado y público y la academia se unieron para consolidar este departamento como epicentro científico y tecnológico de la industria de cannabis. Así lo manifestó Claudia Benavides, directora de la mesa biotecnológica para la competitividad de Manizales.



“Se toma la decisión teniendo en cuenta todos sus usos medicinales, además porque es un buen integrador de cadena. Por ejemplo, una empresa que produce hongos solo cosecha y vende. Con el cannabis hay que sembrar, tener cosecha, transformar la materia prima, generar valor y comercializar, entonces permite más desarrollo porque hay más actores vinculados”, explicó Benavides.



De acuerdo con la funcionaria, el proyecto va por buen camino. “En este momento se están asignando responsables de cada uno de los cuatro proyectos que contempla el programa, entre otras cosas, porque hay unos muy costosos que necesitan recursos adicionales”, dijo.



Una de las razones por las que las administraciones locales y departamentales le dieron cabida al tema fue que emprendimientos privados e instituciones de investigación ya venían tratando el tema de manera particular, por lo que tenían avances significativos.



Una de ellas es Kannab, el primer consultorio del país habilitado para la prestación de servicios y orientaciones médicas enfocadas en esta planta. Además, quienes junto con el Centro de Informática y Biología computacional (Bios) y la Universidad de Manizales, son propietarios de dos investigaciones clínicas en tratamientos con cannabis terapéutico.



El uso de fitocannabinoides en cuidados paliativos, dolor, depresión e insomnio y la otra, relacionada con la evolución clínica de pacientes con dolor manejados con extracto de cannabis, son las dos investigaciones clínicas.



Ambas fueron ganadoras de reconocimientos por parte del público y el jurado calificador en el primer Congreso Mundial del Cannabis Medicinal realizado en Medellín el año pasado.



Estefanía Sánchez, directora comercial de Kannab, afirmó que la unión entre los sectores privado y público y la academia ha permitido que “Manizales se visibilice en ese campo no solo por el consultorio, sino por ser generadora de conocimiento”.



Hasta el momento sus investigaciones han tenido buenos resultados en tratamientos de enfermedades como cáncer, esclerosis, dolores crónicos y ansiedad. Sin embargo, Nataly Bolaños, directora médica de Kannab, aseguró que cada paciente es distinto, por lo que nunca se puede asegurar la efectividad de un tratamiento.



“En este momento tenemos 200 pacientes activos y otros 600 que han ingresado al programa en los últimos tres años. Podríamos decir que en promedio la evolución ha sido buena, pero el cumplimiento a cabalidad del tratamiento y el control son fundamentales para evaluar los resultados, aspectos que los pacientes no siempre cumplen”, expresó Bolaños.



Kannab, junto con las demás entidades que ahora trabajan en impulsar el tema, espera ver pronto resultados tangibles que permitan que grandes empresarios vean en Caldas un buen lugar para vincularse a este nuevo sector productivo.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO - MANIZALES