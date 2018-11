Desalojarán un barrio por estar construido sobre un drenaje natural

El alcalde de Manizales, José Octavio Cardona León, recibió por parte de un juez la orden de demolición de varias viviendas del barrio Girasoles -ubicado sobre la ruta 30. Según un estudio realizado por la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas), las casas están sobre un drenaje natural que fue rellenado de manera artesanal.

Este proceso legal empezó en 2011 cuando un particular interpuso una acción popular en la que demandaba la afectación al medio ambiente que causaba esta urbanización, pues está construida sobre una zona catalogada en la cartografía municipal como faja forestal protegida, lo que prohíbe la construcción.



El fallo indica que el material con el que se hizo el relleno debe retirarse para permitir el comportamiento normal de este afluente, por lo que deben retirarse las viviendas.



“El concepto emitido por Corpocaldas en su momento está vigente. La cartografía del POT de la época indica que en el sector hay un drenaje que fue llenado de manera inconsulta y antitécnica”, indicó Jhon Jairo Chisco, subdirector de infraestructura ambiental de Corpocaldas.



De acuerdo con las normas ambientales bajo las que se generó el fallo no debe haber construcciones sobre los drenajes ni a 15 metros a la redonda, por eso serían 27 las viviendas a demoler: 21 edificadas sobre el afluente y seis más dentro de la zona de protección. Al inició se consideraron 35 casas, pero algunas podrán mantenerse en pie pues están fuera de la zona especificada.



La petición de esta comunidad es que no se les deje a la deriva pues ellos pagaron por los lotes, hicieron préstamos para construir y ahora se quedarán sin nada.



“Esperamos que la última opción sea la reubicación porque nosotros nos sentimos tranquilos acá, las casas no están tarjadas y no hemos tenido problemas con el invierno”, indico Luz Marina Serna, habitante del sector.



Los propietarios aceptan su responsabilidad pues construyeron sin licencias y no acataron las advertencias que por años les hicieron. “Nosotros actuamos confiados, al llegar ya había casas y nadie había tenido problemas, ahora solo queremos que nos den la mano porque aquí están los ahorros de toda la vida”, añadió Serna.



El Alcalde indicó que como funcionario le queda imposible desacatar de nuevo esa orden pues estaría incurriendo en el delito de prevaricato por omisión, pero que ya se encuentra gestionando lotes para reubicarlos.



“Encontramos un lote en San Sebastián donde podrían estar todos, pero para eso el Concejo, debe autorizarme pues está destinado para los damnificados de la ola invernal”, indicó el mandatario.



Cardona agregó que el fallo es de cumplimiento inmediato, pues está hace cuatro años, pero la administración municipal del momento no actuó y con ello, no solo sometió al municipio a una millonaria multa sino que permitió que se aumentara el número de damnificados dado que hasta hace un año seguían llegando familias.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO