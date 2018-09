En Maicao, glorieta hecha con recursos de regalías será removida

Luego de una millonaria inversión y, al parecer por una mala planeación, la Administración de Maicao deberá remover la glorieta en donde se encuentra ubicado el recién inaugurado monumento ‘Identidad’, por no contar con los permisos.



Así mismo, por no cumplir con las especificaciones técnicas mínimas y por ser de alto riesgo para transeúntes y peatones. Así lo señaló la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, encargada de la vía.



La información fue dada a conocer en un documento como respuesta a un derecho de petición presentado por un ciudadano maicaero.

La rotonda se encuentra ubicada a la salida de la ciudad, en la vía que de Maicao comunica con el sur de La Guajira. Así que, cualquier obra que se realice dentro del derecho de la vía del corredor vial, debe ser aprobada por la ANI.



Sin embargo, según la ANI, no fue radicada la solicitud de construcción de la glorieta o rotonda en las coordenadas 11.375488, 72.253450. Tampoco cuenta con permisos, ni licencia de construcción, requisitos exigidos en la Resolución No 716 de 2015, y por lo tanto, deberá ser retirada del lugar.



Así lo señaló Alberto Rodríguez, gerente de Proyectos Carretero 5, de esta entidad, en oficio enviado a la alcaldía fechado el pasado 23 de julio.



De igual manera, Rodríguez le advierten a la administración municipal “cualquier afectación en la seguridad vial dentro del corredor, concesionado que los elementos mencionados generen, serán de exclusiva responsabilidad de la Alcaldía de Maicao”.



Rodríguez, solicitó además a la Concesión Santa Marta – Paraguachón, encargada del tramo Maicao – Paradero, mediante el contrato de Concesión No. 445 de 1994 – Proyecto Santa Marta – Riohacha – Paraguachón, iniciar las acciones de carácter policivo correspondientes, y defensa jurídica que ostenta sobre el mencionado corredor, con el fin de lograr el retiro de las obras en mención.



El monumento ‘Identidad’ y las obras de mejoramiento de la movilidad y el entorno urbano de la intersección de la vía Maicao – Paradero con calle 13 y carrera 28, fueron inauguradas por el alcalde José Carlo Molina, el pasado 29 de junio, fecha en que se conmemoraron 92 años de vida jurídico administrativo del municipio de Maicao.

La Directora de Planeación de Maicao, Katherine Iguaran, advertía irregularidades en la construcción de la glorieta, como el limitado espacio donde fue construida, ya que no cumple con los requisitos mínimos de radios de giro y seguridad vial.



Además de no contar con las señales de aproximación maximizando el riesgo de posibles accidentes de tránsito.



Las obras de construcción de la glorieta tuvieron un costo de más de 385 millones de pesos y estuvieron a cargo del Consorcio Vías del Caribe, mientras que el monumento tuvo un valor de más de 219 millones de pesos.



Todo con recursos provenientes de regalías aprobados por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad), en junio del año pasado.



Vecinos del sector, han denunciado con vídeos la presencia en horas nocturnas de conductores que exponen sus vidas y las de los moradores, dando vueltas en la glorieta a alta velocidad.



LA GUAJIRA.