Amenazan de muerte al secretario de educación del Magdalena

El secretario de educación del Magdalena, Luis Alberto Grubert convocó a una rueda de prensa para informar sobre una amenaza de muerte que recibió en las últimas horas a través de un panfleto.



La advertencia que es firmada por las Águilas Negras, Bloque Capital, se da días después que el funcionario decidiera no renovar el contrato a 86 docentes provisionales, lo cual ha sido objeto de protestas en el departamento.

De todas formas, Grubert no cree que las amenazas que recibe en esta oportunidad tengan que ver con esa situación. De hecho el panfleto señala específicamente al secretario de Educación de ser un adoctrinador y pertenecer al ELN.



“No tengo miedo porque a lo largo de mi labor he recibido varias amenazas; sin embargo, es una circunstancia que no deja de ser preocupante por mi vida y la de mi familia”, expresó.



Grubert dijo que su única protección es el ángel de la guarda, pues “ya hice las denuncias y hemos buscado protección con la Unidad Nacional de Protección (UNP), pero no tiene directores”.

No tengo miedo porque a lo largo de mi labor he recibido varias amenazas; sin embargo, es una circunstancia que no deja de ser preocupante por mi vida y la de mi familia

El secretario departamental aseguró que seguirá al frente de sus funciones, no obstante, solicita a las autoridades que se investigue la procedencia de estas amenazas y se le brinden garantías.



Luis Grubert, fue presidente de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), durante tres años y este año por solicitud del gobernador Carlos Caicedo asumió como Secretario de la cartera de Educación en el Magdalena.





Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @rogeruv