Falso médico especialista atendía pacientes críticos en Magdalena

Durante ocho meses, la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital San Rafael de Fundación, Magdalena, tuvo en frente a un falso intensivista que con sus actuaciones puso en riesgo la vida de los pacientes críticos atendidos en ese periodo de tiempo.



Fue la comunidad del municipio la encargada de detectar la irregularidad, ante la inconformidad que existía por el mal servicio que prestaba el galeno.



Los cuestionamientos alrededor de esta contratación, motivaron a una investigación interna del centro asistencial, que finalmente terminó validando que uno de los profesionales de la salud que hacía parte de la planta de trabajadores, logró el puesto con un título falso.



(Además: Balacera en Bocagrande: Suben atracos en zona excluisva de Cartagena)

Se trata de Diego Posada Orjuela, quien desde septiembre del 2020 se encontraba laborando en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Municipal.



En un comunicado de prensa, la ESE San Rafael de Fundación indicó que el falso médico fue contratado “en cumplimiento a la buena fe” que le depositaron al título que presentó durante su postulación.



Posada Orjuela recibía $32 millones 400 mil pesos mensuales y en el tiempo de servicio habría devengado un total de $259 millones.



(También: Siete rostros de las heridas que deja el paro nacional)

fue contratado en cumplimiento a la buena fe FACEBOOK

TWITTER

Lo más grave, según Carlos Mario Acevedo, líder del municipio, es que el supuesto galeno en el cumplimiento de sus funciones, habría cometido errores que desencadenaron múltiples quejas que no fueron atendidas oportunamente por el hospital.



Por esa razón, la propia comunidad se encargó de investigar la procedencia del médico y estableció que no tenía la preparación profesional para ejercer el cargo para el cual había sido contratado.



Acevedo asegura que “hubo negligencia en la gerencia del Hospital al no constatar los datos en el Registro único Nacional de Talento Humano en Salud”.



(Le puede interesar: ¿Por qué borraron el mural de J Balvin en la comuna 13 de Medellín?)

hubo negligencia en la gerencia del Hospital al no constatar los datos en el Registro único Nacional de Talento Humano en Salud FACEBOOK

TWITTER

Diego Posada en sus papeles presentó un título en la Universidad de la Sabana, la cual luego de un requerimiento del centro médico, respondió que esta persona no estaba registrado como graduado en el sistema central.



Finalmente Diana Celedón Sánchez como representante legal del Hospital, dijo que ante esta anomalía se ordenó la terminación unilateral del contrato y el traslado del caso al Tribunal de Ética Médica del Magdalena.



Igualmente fue instaurada una demanda ante la Fiscalía contra el profesional por los delitos de peculado, fraude procesal y falsificación en documento privado.



Varios familiares de personas que fallecieron en la UCI del hospital de Fundación anunciaron que demandarán al médico y al hospital.



(Lo invitamos a leer: Barranquilla vive su fiesta por partido de Colombia-Argentina)

Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

Más noticias en Colombia

Atención Barranquilla: obtenga subsidio y cambie su nevera

Declaran la alerta roja en Cauca ante aumento del coronavirus