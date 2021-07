En libertad policía acusado de asesinar a motociclista en Santa Marta

Indignación, rabia e impotencia, son los sentimientos que embargan a José López Acuña, luego de enterarse que el ex policía que está señalado de causarle la muerte a su hijo, fue dejado en libertad y ya anda por las calles de Santa Marta.



A menos de 20 días de cumplirse un año del trágico suceso en el que murió el joven Jhonatan López, producto de un disparo que recibió en medio de un procedimiento de tránsito, su familia teme a que no se haga justicia.(También: Inician los dragados en la zona portuaria de Barranquilla)

El ex patrullero, Carlos Hernández acusado de ser presuntamente quien accionó su arma de dotación en contra de Jhonatan, tras 10 meses de permanecer en prisión, quedó libre por vencimiento de términos.



José López, padre de la víctima, conoció que el abogado defensor de Hernández presentó una solicitud para que este caso lo asumiera la justicia penal militar.



El trámite de respuesta al requerimiento, hizo dilatar el proceso y que el ex agente, aunque siga vinculado al homicidio, pudiera salir de la cárcel.



José López asegura que desde que se enteró que el hombre que le arrebató la vida a su hijo, está libre, siente frustración y le preocupa que el crimen quede impune.



“A Jhonatan ya nada me lo va a devolver, pero como papá, habrá al menos un poco de tranquilidad y descanso si se hace justicia. Lamentablemente el proceso lo han dilatado y para infortunio de nosotros los familiares, el asesino está hoy en las calles como si nada hubiese sucedido”, expresó Jose López.

Han sido meses muy duros en los que me ha tocado no solo buscar que el responsable pague por lo que hizo, sino también limpiar la imagen de mi hijo FACEBOOK

El padre desde el día de la muerte de Jhonatan, no ha podido ni siquiera vivir el duelo.



“Han sido meses muy duros en los que me ha tocado no solo buscar que el responsable pague por lo que hizo, sino también limpiar la imagen de mi hijo, a quien quisieron enlodar para justificar lo que pasó”, detalla el familiar.



Y es que de Jhonatan, en el reporte preliminar de la Policía se había dicho inicialmente que estaba armado y que Carlos Hernández, quien hacía labores de patrullaje, le disparó en defensa propia.



“Con el testimonio de testigos y el soporte de videos de cámaras de seguridad, pudimos demostrar que mi hijo no tenía ningún arma de fuego o blanca y que estaba en estado de indefensión cuando el policía le propinó un tiro en el cuello”, sostiene López Acuña.



Carlos Hernández, por este suceso en el que se vio involucrado, fue destituido de la Policía Metropolitana y privado de la libertad por el homicidio de Jhonatan López de 29 años.

Los hechos

El pasado 5 de agosto, este joven dedicado al mototaxismo intentó impedir que a su hermano, también motociclista, le inmovilizaran la moto, tras haber violado la norma de tránsito que prohíbe transportar a un parrillero hombre en Santa Marta.



Uno de los agentes que lideró el operativo, identificado como Carlos Hernández, en un forcejeo con López, desenfundó su arma de dotación y le propinó un disparo mortal a la altura del cuello que le ocasionó su deceso minutos después.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv