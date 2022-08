La Plataforma de Derechos Humanos, Líderes y Activistas de la Sierra Nevada de Santa Marta alertó que en el macizo montañoso, exactamente en la zona rural del municipio de Ciénaga, la situación es tensa por el accionar de grupos armados.



En un informe que publicó, esta organización asegura que desde el 18 de abril que, se registró el desplazamiento masivo de campesinos, la tranquilidad no ha retomado completamente en las veredas y corregimientos.



De hecho, precisó que sólo hubo una aparente calma durante el tiempo que aumentaron el pie de fuerza y los operativos de vigilancia en la jurisdicción.



La violencia no ha cesado en la zona rural de Ciénaga y ya se presentaron varios crímenes de ciudadanos

nos reportaron la llegada de paramilitares para sacar armas que escondieron hasta un mes después del retorno y otros movimientos que hacían muy inestable el territorio FACEBOOK

No obstante, pasaron los días y la Policía militar y tropas del Ejército se marcharon, y los grupos paramilitares retomaron sus actividades e intimidaciones a las comunidades.



“En ese momento nuestra posición como plataforma es que no se podía garantizar la seguridad de los campesinos porque los actores armados seguían en el territorio. 4 meses después la historia nos da viene dando la razón”, manifestaron los líderes de derechos humano en el documento.



Las denuncias recibidas precisan que la violencia no ha cesado en la zona rural de Ciénaga y ya se presentaron crímenes de ciudadanos.



“Ninguno de los compromisos que hicieron las autoridades se cumplieron y mientras tanto nos reportaron la llegada de paramilitares para sacar armas que escondieron hasta un mes después del retorno y otros movimientos que hacían muy inestable el territorio”, precisa el informe.

La Policía incrementó la vigilancia en los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta Foto: Policía Nacional

Grupos armados ordenaron el cierre del

comercio y cese de actividades en Palmor

Los profesores de Siberia manifestaron temor para el ejercicio de sus funciones, incluso una vez tuvieron que pasar por un retén que pusieron las Acsn FACEBOOK

En el registro de la plataforma están el asesinato de Cristián Jesús Rondón Rojas, en el sector de la Secreta el pasado mes de junio, cuyo cuerpo fue encontrado con múltiples signos de tortura.



Igualmente hay información sobre la masacre de tres hermanos: José Ramírez Serrano (Remolacho), Daniel Jesús Ramírez Serrano (Lulo) y Eliazar Ramírez Serrano (Pompo). Estas personas fueron sacados de una finca, de la vereda el Bosque, que hace parte del corregimiento de San Pedro, pero que también está en el área de influencia del corregimiento de Siberia.



El pasado 8 de agosto los grupos armados ordenaron el cierre del comercio y cese de actividades en Palmor. Aunque la Policía hizo presencia en la zona, hasta los colegios suspendieron clases por el miedo que existe en el pueblo.



“Los profesores de Siberia manifestaron temor para el ejercicio de sus funciones, incluso una vez tuvieron que pasar por un retén que pusieron las Acsn, según lo manifestado por el Sindicato de Educadores del Magdalena (Edumag)”, agrega la Plataforma.



Por todo este panorama, la Plataforma de Derechos Humanos, Líderes y Activistas de la Sierra Nevada de Santa Marta solicitó que se active un comité que debe estar conformado por la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidad, Personería de Ciénaga, Alcaldía de Ciénaga, Gobernación del Magdalena, Ejercito Nacional y Policía Nacional.



Los líderes de derechos humanos, exigen que se elabore una estrategia contundente que permita realmente expulsar los grupos armados del territorio y garantizar la vida y tranquilidad de los campesinos e indígenas.

Defensoría del Pueblo acompañó a quienes decidieron regresar. Foto: Prensa Defensoría del Pueblo

Senadora pide garantías para docentes

A través de panfletos, mensajes de audio vía WhatsApp, grafitis en las paredes de establecimientos educativos, intimidan a la comunidad para no salir a las calles” FACEBOOK

La senadora Sandra Jaimes, del Pacto Histórico, radicó una carta en la que expuso ante el Congreso la situación de inseguridad que viven los docentes, estudiantes y administrativos en la Sierra Nevada de Santa Marta.



La congresista indicó que la comunidad educativa de los corregimientos de Palmor, San Pedro, San Javier, Siberia y sus veredas en Ciénaga, Magdalena se encuentran en riesgo por los grupos armados que operan en la zona.



Además, manifestó que la comunidad educativa de los corregimientos de Nueva Venecia, Pueblo Viejo y San Sebastián también está siendo víctima de intimidaciones.



“Esta población siente temor de asistir a la escuela, por cuanto, a través de panfletos, mensajes de audio vía WhatsApp, grafitis en las paredes de establecimientos educativos, intimidan a la comunidad para no salir a las calles”, dice la misiva.



A raíz de este hecho, el sindicado del Magdalena alzó su voz de protesta, asegurando que no cuentan con garantías para ir a las escuelas en las zonas rurales por presencia del Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra -ACSN-.



Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv