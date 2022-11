El gobernador de Sucre, Héctor Espinosa Oliver, dijo en la región del Pancegüita, en La Mojana sucreña, que si no se hacen las obras estructurales para contener las aguas del río Cauca todo desaparecerá.



Se refiere el gobernador a la mega obra de Compuertas Hidráulicas para contener los embates de las aguas que ocasionan las inundaciones y la recuperación de caños y ciénagas en la región.



La obra quedó planteada con el gobierno del ex presidente Iván Duque y firmado en un documento Conpes por 1.8 billones de pesos, pero de acuerdo con las primeras declaraciones del director nacional de la Unidad de Riesgos, Javier Pava, no sería viable su construcción.

Cierre de cara de gato

Boquete de Cara de Gato en la Mojana Foto: archivo particular

...no podemos permitir que algunos funcionarios del gobierno sigan omitiendo la responsabilidad con la región y sigan ocultando la responsabilidad del sector minero de la problemática de La Mojana

Espinosa Oliver insistió en el cierre de la abertura ocasionada por el río Cauca en el sector conocido como cara de gato, lugar por donde ingresan las corrientes que inundan a las poblaciones de La Mojana y El San Jorge.



“Debemos pedirle al Gobierno que ya en corto plazo tape cara de gato, que no podemos seguir con ese chorro que queda en Bolívar, pero nos perjudica más a los habitantes de Sucre -Sucre, San Benito, Guaranda y Caimito”, dijo.



Manifestó además que la región debe ser capaz de levantar la voz y exigirle a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos -UNGRD- que concluya el cierre de cara de gato.



Explicó con relación a los recursos por 1,8 billones de pesos mediante Conpes, que esos dineros están destinados para reforzar los diques del margen izquierdo del rio Cauca, construir vertederos y compuertas, del tal manera que el agua no descargue sobre la zona, sino que entre de manera regulada a través de varios puntos de conexión.



“Que se logre recuperar todo el sistema de caños y Ciénegas de la región de La Mojana, el agua vuelva a fluir y regrese la navegabilidad”, indicó.

Culpa a Mineros Antioquia

Inundaciones en la Mojana. Foto: Alex Angulo

... debemos pedirle al Gobierno que ya en corto plazo tape cara de gato, que no podemos seguir con ese chorro que queda en Bolívar

El gobernador Héctor Espinosa señaló que esperan recuperarse del gran daño que ha ocasionado la minería ilegal en el Bajo Cauca Antioqueño.



“Las cosas tenemos que llamarlas por su nombre, no podemos seguir dándole vuelta al tema y no podemos permitir que algunos funcionarios del gobierno sigan omitiendo la responsabilidad con la región y sigan ocultando la responsabilidad del sector minero de la problemática de La Mojana”, afirmó.



Precisó que es urgente ejecutar el proyecto de La Mojana, porque la región requiere de obras estructurales.



“De nada vale arreglar colegios, construir vías, ayudar con programas de recuperación económica para cultivadores y ganaderos, porque mientras no se resuelva la problemática de las inundaciones, todo esfuerzo que se haga se lo llevará la inundación de cada año.



Recordó que está lloviendo mucho en el interior del país y que en pocos días esas aguas estarán en la región, lo que lleva al aumento en los niveles de los ríos.

“Se vienen días muy difíciles para la región con las inundaciones”, dijo.

En La Mojana la comunidad tiene

su comida, su arraigo y su historia

Dos años sin cultivar en la mojana Foto: Cortesía Ferney Araque

no queremos más papeles, no queremos más revisiones, queremos que se inicie el proyecto que tiene recursos asegurados y están a punto de perderse...

El funcionario además insistió que el mercurio y las toneladas de sedimentos que llegan desde el Bajo Cauca Antioqueño contaminan el sistema de Ciénegas y humedales.



“Esta región hay que recuperarla para que vuelva la esperanza y la vida. Después de muchos años de estudios entendimos el problema y la solución, no queremos más papeles, no queremos más revisiones, queremos que se inicie el proyecto que tiene los recursos asegurados y están a punto de perderse, sino se compromete en diciembre de este año la primera parte”, aseguró.



“Que hagan la obra con quien quieran, como quieran, en las condiciones que quieran, pero que lo hagan y que no dejen que se pierda el dinero después de tantos años de trabajo. Esta región reclama reivindicación”, afirmó.



Insistió en que la reubicación no es la solución a la problemática de inundaciones, porque en La Mojana la comunidad tiene su comida, su arraigo y su historia.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo