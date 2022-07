En medio de las inundaciones que se presentan en la subregión de La Mojana, los estudiantes regresarán a clases para no perder el año escolar, de acuerdo con las disposiciones de la Secretaría de Educación Departamental.



Sin embargo, para el regreso a clases en la presencialidad, las Instituciones Educativas tendrán que reunir las mínimas condiciones para recibir a los estudiantes, los demás colegios volverán a trabajar con la entrega de guías.

“En la subregión de La Mojana buscamos alternativas acertadas para el regreso al calendario escolar. Por eso convocamos a todos los directivos de las Instituciones, Secretarios de Educación Municipales y a los alcaldes”, dijo el secretario de educación departamental, José Andrés Silgado Teherán.



Regreso a la presencialidad

Para las autoridades de educación de Sucre, el principal objetivo es que los estudiantes puedan retomar las actividades, si en algunas zonas se reúnen las condiciones.



“Se determinó que en algunas sedes se va a realizar presencialidad y en otras, donde no están las condiciones dadas, se van a utilizar guías pedagógicas, para lo cual contamos con el apoyo de los alcaldes, quienes suministrarán el transporte”, indicó el secretario de educación.

Se estableció que la gran mayoría de colegios afectados se ubican en el municipio de Sucre (Sucre), además de otras afectaciones en Guaranda y Majagual, en La Mojana y se suman otras Instituciones en San Marcos, San Benito Abad, Caimito y La Unión, en San Marcos.



Así miso en San Jacinto del Cauca, en el sur de Bolívar, donde varios colegios quedaron inconclusos en su construcción y ahora enfrentan las consecuencias.



“Se trazó como estrategia fortalecer el transporte escolar con nuevas rutas, para llegar a esos establecimientos educativos donde todavía hay acceso, pero los estudiantes necesitan el medio para trasladarse”, manifestó Carlos Santos, director de calidad educativa de la Secretaría de Educación de Sucre.



Se estableció por parte de los directivos de la educación, que en La Mojana hay cerca de 9 colegios afectados en las cabeceras municipales y los líderes de la región han indicado, que las zonas rurales están afectadas al 100 por ciento.



En el área urbana de Sucre (Sucre) y otras poblaciones de la región, los niños van al colegio en canoas.



“No hay forma de que los estudiantes puedan retornar a los colegios en las zonas rurales, porque todo está bajo las aguas”, han manifestado los líderes, al igual que los padres de familia.



Dijeron que un punto grave es la falta de conectividad en las zonas inundadas, por lo que los niños no tendrán acceso a la virtualidad.



El funcionario no se atrevió a dar un número exacto de estudiantes damnificados, pero se estima que más de 30 mil se verán afectados.



La misma situación se presenta en el San Jorge, donde más del 70 por ciento de los centros educativos permanecen afectados, con algunos pocos habilitados en las cabeceras municipales.

