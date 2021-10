En La Mojana sucreña claman  para que Gobierno Nacional cumpla

Después de la promesa del presidente Duque de hacer una inversión por $ 1.2 billones, habitantes de la zona rural de Guaranda piden desesperados el cumplimiento de las inversiones ante el crecimiento de la emergencia en la región.



Así lo ha expresado Darinel Regino, líder de este municipio, quien actuando como vocero de las comunidades señala, que ahora más que antes se encuentran inundados, sin que reciban el apoyo necesario para recuperarse.



“Estamos en la finca El Tamarindo, antes era una finca y ahora está convertida en una ciénaga. Esto hace parte del corregimiento Nueva Esperanza, en la zona rural de Guaranda, donde estamos inundados y seguimos igual que antes”, dijo.

Miles de hectáreas de cultivos bajo el agua



Afirmó de paso, que ahora hacen menos bullicio que antes, porque al parecer se están conformando con las inundaciones que padecen, pero que sin duda necesitaban de la mano generosa del gobierno nacional.



“Se nos murió todo, los pastos, el ganado hubo que sacarlo, los árboles murieron, el pancoger, el arroz quedó bajo las aguas, estamos inundados, con la fe y la esperanza de la palabra por el compromiso que se hizo el presidente Iván Duque en la región”, indicó.



Recordó, que uno de esos compromisos es el cierre de la ruptura en la ‘Boca de Cara de Gato’ para el 20 de noviembre, lugar por donde ingresa el porcentaje más grande de agua del río Cauca a las poblaciones inundadas.



“Confiamos en esta palabra, creemos en él. Es decir, que está calamidad debe terminar muy pronto. Sin embargo, queremos recordarle al señor presidente, que por favor cumpla con lo prometido a la región de La Mojana.

Hay 100.000 damnificados

La Unidad Nacional de Gestión de Riegos informó, que cerca de 100.000 personas se encuentran damnificadas como consecuencia del ingreso de las aguas entre los municipios de Guaranda en Sucre y Achí en el Sur de Bolívar.



Así mismo, que en un porcentaje bastante alto las familias afectadas tienen sus parcelas y viviendas en el sector por donde corre el cauce del río.



Entre las promesas del presidente Iván Duque están obras paralelas a lo que sería la construcción del Dique Direccional con compuertas hidráulicas, pero de acuerdo con las comunidades algunas no han comenzado y otras no dan los resultados esperados.



Dice Liliana Navarro Narváez, miembro del Comité para la Defensa de La Mojana -Codemojana-, que los trabajos que se hacen en ‘Cara de Gato’ no avanzan y lo que ya se hizo se está perdiendo.



“Las mega bolsas que se colocan en ese espolón que se construye son arrastradas por la fuerza del río, mientras que las corrientes siguen ingresando hacia las zonas rurales causando más inundaciones”, explicó.



Confirmó, que una comisión de Codemojana estuvo durante el pasado fin de semana en las zonas afectadas y comprobó que la emergencia sigue creciendo, más ahora cuando las lluvias están arreciando sobre la zona sur de Sucre.



Además de La Mojana, se afectan también las poblaciones del San Jorge.

Sincelejo

