Habitantes de la subregión Mojana en Sucre revivieron la posibilidad de iniciar un paro con bloqueo de carreteras, ante el incumplimiento de los acuerdos a los que llegaron con el Gobierno Nacional, en especial la aprobación del documento Conpes.



El documento Conpes incluye recursos por 1.8 billones de pesos para la solución integral al problema de las inundaciones ocasionadas por el río Cauca, con la construcción de las compuertas hidráulicas y la recuperación de caños y ciénagas.



Acuerdos en Montería se ratificaron durante los diálogos regionales de San Marcos (Sucre)

Ruptura de Cara de Gato en la Mojana Foto: cortesía Darinel Regino.

Estamos a la espera de que el Gobierno Nacional se pronuncie; en cara de gato hay unas personas realizando procedimientos técnicos y ya tienen varios días sin que entreguen un informe

TWITTER

La información es entregada por Rodrigo García, ganadero y uno de los líderes de la región, quien participó de la reunión realizada en Montería con los delegados del Gobierno, donde se firmó un documento con los pasos a seguir.



“Contemplamos la posibilidad de reactivar el paro, porque no vemos el compromiso del Gobierno Nacional, cara de gato no ha comenzado a cerrarse, los ingenieros y las maquinarias no han llegado y los recursos del Conpes están en el limbo, no sabemos dónde están, qué va a pasar con ellos, si la plata se va, o no a perder”, dijo.



Señaló que esos fueron los acuerdos a los que se llegaron en Montería y se ratificaron durante los diálogos regionales que se hicieron en el municipio de San Marcos.



“Estamos a la espera de que el Gobierno Nacional se pronuncie; en cara de gato hay unas personas realizando procedimientos técnicos y ya tienen varios días sin que entreguen un informe”, indicó.

De no obtener respuesta sobre acuerdos y documento Conpes, el paro sería a comienzos del año 2023

Boquete de Cara de Gato en la Mojana Foto: archivo particular

No han dicho absolutamente nada, se les ha escrito, se les ha enviado razones y han hecho caso omiso a nuestras peticiones

Al igual que sus compañeros ganaderos y productores de la región, es partidario que los trabajos en la ruptura de cara de gato se ejecuten en estos momentos, por la situación de sequía que comenzó a registrarse en la zona.



Informó que la ministra de Medio Ambiente y la viceministra del Interior no se han pronunciado sobre la situación, a pesar de que fueron nombradas como madrinas del proyecto, situación que los mantiene a la expectativa.



“No han dicho absolutamente nada, se les ha escrito, se les ha enviado razones y han hecho caso omiso a nuestras peticiones”, anotó.



La comisión de líderes de La Mojana que firmaron el documento de compromiso va a esperar a que pase el día de hoy para tomar una decisión, ya que se envió un nuevo mensaje al Gobierno y esperan su respuesta.



De no obtener respuesta sobre los acuerdos y el documento Conpes, el paro se estaría cristalizando a comienzos del año 2023.

Los habitantes de La Mojana han manifestado que una vez más se sienten burlados por el Gobierno Nacional

Para los demás líderes de la región, entre ellos Darinel Regino del sector ganadero, las obras de cara de gato que se contemplan en el acuerdo no serán ejecutados.

“Este gobierno no va a cerrar a cara de gato, tenemos que aprovechar estos dos meses de verano que estamos viviendo para nosotros comenzar el cierre de ese sector”, aseveró.



Los líderes de La Mojana se mostraron en descuerdo de dejar un lugar por donde ingrese el agua a la región, tal como al parecer lo desea el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, Javier Pava.



“Eso no lo podemos permitir, porque continuarán las inundaciones en la región”, dijo Jaime Camacho, líder del sector de Nechí en Antioquia.



Los habitantes de La Mojana han manifestado que una vez más se sienten burlados por el Gobierno Nacional.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo