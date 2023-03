Los campesinos, ganaderos y productores de La Mojana agotaron el dinero que habían recogido a través de una rifa y entrega de bonos para las obras en la ruptura de cara de gato y el chorro sigue ‘vivo’ afectando a las comunidades.



Parte de los recursos que lograron captar lo invirtieron en el paro que realizaron con el cierre de la vía en el puente de La Apartada (Córdoba). Las reservas las utilizaron en la contratación de dos dragas y el pago de horas de trabajo que se ejecutaron en el llamado Canal de La Esperanza.



(Además: Intolerancia: en Sucre, disputa de tío y sobrino por una pava terminó en muerte)

El pacto por La Mojana

Facebook Twitter Linkedin

Dragas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Foto: Cortesía: Oswaldo Rocha. Gobernación de Sucre

Cuando llegaron las dos dragas pequeñas enviadas por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos se compraron megabolsas, madera y se contrató un personal para buscar cerrar el ‘chorro’ de cara de gato FACEBOOK

TWITTER

Para los miembros del llamado 'Pacto por La Mojana', los dineros recogidos estaban destinados a contratar trabajos para cerrar la ruptura ocasionada por el río Cauca en el sector de cara de gato.



“Cuando llegaron las dos dragas pequeñas enviadas por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos se compraron megabolsas, madera y se contrató un personal para buscar cerrar el ‘chorro’ de cara de gato, pero con la orden de parar esos trabajos, los dineros se invirtieron entonces en las dragas de mayor capacidad”, dijo Arcesio Paredes, líder de la región.



(También: Cartagena está lista para recibir a 120 mil turistas en Semana Santa)

El objetivo inicial no se ha cumplido

que es el cierre de la ruptura

Facebook Twitter Linkedin

Dragas para trabajos en la Mojana Foto: UNGRD

Las obras en el Canal de la Esperanza buscan llevar las aguas del río Cauca hacia su recorrido original, que no sigan hacia cara de gato y de esta forma bajen las inundaciones FACEBOOK

TWITTER

Al parecer un desacuerdo entre miembros del Pacto por La Mojana llevó a que las dragas contratadas comenzaran a trabajar en el Canal de la Esperanza y no en el cierre de cara de gato.



“Las obras en el Canal de la Esperanza buscan llevar las aguas del río Cauca hacia su recorrido original, que no sigan hacia cara de gato y de esta forma bajen las inundaciones”, informó.



Para muchos de los líderes de la región, el objetivo inicial no se ha cumplido que es el cierre de la ruptura y ya los dineros se agotaron.



(Le puede interesar: ¿Visitará Santa Marta en Semana Santa? Conozca las zonas de mayor riesgo)



Aníbal Janna, líder de los ganaderos en la zona de La Mojana en Ayapel (Córdoba) ha manifestado que nunca estuvo de acuerdo con los trabajos que acaban de concluir, porque las inundaciones seguirán en caso de crecer el río.



“Todavía podemos cerrar a cara de gato porque el río bajó su cauce, si hay que colocar dinero se busca y se instalan palos para colocar las megabolsas”, ha expresado.

En espera de dineros.

Trámites de legalización han demorado desembolso

Facebook Twitter Linkedin

Campesinos de la Mojana bloquearon vía nacional Foto: archivo particular

Los habitantes de la región están a la espera de que los recursos aportados por los gobernadores de Sucre, Bolívar y Córdoba se hagan una realidad y de esta forma contratar más horas de trabajo con las dragas y poder iniciar el cierre de cara de gato.



“Claro que podemos, es la hora de unirse en torno a este trabajo, seguimos en pie de lucha en procura de cerrar esa ruptura y acabar con la horrible noche que ya llega casi a los dos años”, indica Arcesio Paredes.



Hasta el momento los 4.500 millones de pesos que aportan las tres gobernaciones no son una realidad, al parecer algunos trámites de legalización han demorado su desembolso y no se cuenta con el dinero para comenzar los nuevos trabajos.



(Le puede interesar: Se cumplen 40 años del terremoto que mató a 276 personas en Popayán)



Mientras tanto al interior del Comité Pacto por La Mojana se presenta una pequeña crisis por el desacuerdo que hay con relación al sitio donde se harán las obras.

Esperan poder superar la situación y cerrar a cara de gato antes de que llegue el invierno sobre la región.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo