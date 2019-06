En La Mojana reportan las primeras inundaciones

Las veredas El Socorro y San Rafael, así como dos calles de la cabecera municipal de Guaranda, son las que hasta el momento registran mayor afectación por las filtraciones del río Cauca, a través de la muralla de contención que protege a la población.

Según el censo oficial, serían más de 250 familias, las que ya sufren por causa de las inundaciones. Entre tanto, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo interviene con maquinaria en los puntos críticos para frenar la fuerza del río Cauca.



“Guaranda está en riesgo porque los niveles del río aumentan paulatinamente, debido a que el Cauca está demasiado sedimentado. En la cabecera municipal, la muralla que protege al municipio no cobija a toda la margen del lado del río y hay sectores donde no hay muralla, sino solo casas, es por allí por donde se está filtrando el agua del río”.



“En este momento hay tres puntos de filtraciones continuas;por eso, unas 60 personas fueron contratadas para llenar costales con tierra, a fin de ubicarlos como barrera adicional artesana, sobre cerca de 10 kilómetros de muralla”, explicó a EL TIEMPO, Anderson Durán, líder social.



Agregó, que en el Punto G, uno de los más riesgosos, ubicado en el municipio de Majagual, se desarrollan trabajos por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo, para construir una segunda oreja que le dé más fortaleza al jarillón que se ubica allí.



Por su parte, José Nicolás Vega Lastre, coordinador de la Unidad de Gestión del Riesgo en Sucre, precisó que la alerta roja se mantiene en la Mojana, debido a que el río Cauca ya sobrepasó la muralla en la cabecera municipal de Guaranda.



“Se trabaja en una contingencia artesanal, teniendo en cuenta que las operaciones con maquinaria no se pueden hacer en la cabecera municipal”, manifestó Vega Lastre.

Puntualizó que las filtraciones de agua hacia el casco urbano de Guaranda se seguirán presentando toda vez que el refuerzo con costales llenos de arenas no es una manera eficaz de evitarlas.

Luz Victoria Martínez

Especial para EL TIEMPO

SINCELEJO