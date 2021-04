En La Mojana autodefensas le habrían quitado dinero a  campesinos

Habitantes del corregimiento El Coco, en la zona rural de Majagual, subregión de La Mojana en Sucre, denunciaron que personas quienes se hicieron pasar como integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia llegaron casa a casa y a los negocios para quitarles dinero.



Contaron quienes pidieron reserva de sus nombres, que inicialmente llegaron hasta un billar ubicado en la entrada al corregimiento para quitarle el dinero a quienes a esa hora jugaban en el lugar.

“Desde ahí se fueron hasta las casas para quitarles lo poco que tenían y después abandonaron al pueblo”, dijo la fuente.



Dicen que tienen miedo porque estas personas podrían regresar a la población para nuevamente hacer de las suyas. “Lo más grave de todo es que no hay presencia de las autoridades”, señalaron.

En esta zona de Sucre tiene jurisdicción el Batallón Junín del Ejército de Colombia con sede en Montería, personal que patrulla las poblaciones en los límites con Ayapel en Córdoba, como San Marcos en la subregión del San Jorge y Majagual en La Mojana.



Manifestaron miembros de la comunidad que no es la primera vez que hay una incursión de estos hombres en la zona, que con anterioridad había pasado y que recientemente se presentó un enfrentamiento entre el grupo armado Clan del Golfo y Los Caparros.



Con relación al tema, el comando de la Brigada 11 del Ejército de Colombia a través de su oficina de prensa indicó, que no se tenía una información o denuncia formal, que se han hecho campañas de prevención con el grupo Gaula con resultados operacionales positivos en los que se ha atacado al grupo armado Clan del Golfo. “Pero denuncia formal sobre ese hecho no se tiene”, informaron.



Por su parte, el coronel Juan Carlos Ramírez, comandante de la Policía en Sucre, dijo que la información la están verificando y que la habían recibido por intermedio de los medios de comunicación.



“Desplazamos un personal hasta el lugar pero infortunadamente no tenemos ninguna persona que denuncie y diga específicamente lo que pasó. Estamos realizando actividades de prevención y acercamiento a la comunidad para ver si podemos lograr identificarlos y si efectivamente esa situación se presentó”, afirmó.



Expresó que no descartan ninguna posibilidad, que están investigando para esclarecer los hechos que informan los medios de comunicación.



Vecinos de la zona de La Mojana y El San Jorge han realizado varias denuncias sobre la presencia de grupos armados cubriendo sus caras que merodean las poblaciones en sus áreas rurales.



Ganaderos también han puesto querellas por las extorsiones y el robo de ganado en sus fincas.

Francisco Javier Barrios

Para EL TIEMPO

Sincelejo

