En La Guajira sitios de reclusión sobrepasaron su capacidad

El Director de Fiscalía Seccional Guajira Franklin Martínez denunció que Riohacha no cuenta con un lugar a donde llevar a las personas privadas de la libertad, todos los sitios sobrepasaron su capacidad, situación que le genera dificultad para operar.



Actualmente se tienen listas varias órdenes de capturas por delitos sexuales y violencia intrafamiliar que no se pueden hacer efectivas porque la ciudad copó su capacidad para detenidos.



“Tenemos listas varias órdenes de captura por delitos sexuales y violencia intrafamiliar y no las hemos podido hacer efectivas porque se nos copó al máximo de las posibilidades para tener privados de la libertad”, indicó Martínez.

La sala de paso con que cuenta la Fiscalía en sus instalaciones tiene capacidad para unas 15 personas y hoy tiene 43; lo mismo en la Policía que supera cuatro veces el número de capacidad que tiene la cárcel de Riohacha, que son 90 personas.



De las 43 personas privadas de la libertad, seis se contagiaron de covid-19 por lo que debieron hacer un esfuerzo enorme para evitar la propagación del virus.



“Afortunadamente actuamos rápidamente para que no se expandiera, hay personas de avanzada edad, muchos están por homicidio, delitos sexuales, extorsión y secuestro, pero ya no podemos más”, indicó el director de la Fiscalía.



Mientras que la Policía tiene en sus estaciones aproximadamente 900 presos, superando cuatro veces los que están en la cárcel de Riohacha.



Martínez, sostiene que el Inpec solo recibe condenados y han logrado bajar la superpoblación de sus cárceles, “pero el problema lo tenemos las entidades que no tenemos entre nuestras competencias y obligaciones los presos”, puntualizó.



Se viene un operativo gigantesco

Sin embargo, asegura que esta situación no los va a de detener por los delincuentes siguen delinquiendo y están en la calle, ahora mismo se preparan para realizar un operativo con 60 capturas en todo el país, 32 de ellas en La Guajira.



“Los vamos a recoger, así los tengamos que llevar al lugar que lo tengamos que llevar, pero tengan plena seguridad que vamos a seguir haciendo justicia, así nos toque utilizar un parque, una cancha de futbol o un estadio", añade.

Tercer puesto en esclareciendo de casos por violencia intrafamiliar

Estas cifras fueron dadas a conocer durante el plantón realizado en Riohacha para exigir claridad por la muerte de la menor Neylis Salas, cuyo cuerpo fue encontrado incinerado el pasado 14 de noviembre en la comunidad de Madre Vieja, en el resguardo indígena wayuu de Caicemapa, en el municipio de Distracción y para conmemorar el día internacional de la no violencia contra la mujer.



Al plantón convocado desde la Asamblea Departamental asistieron el gobernador de La Guajira, Nemesio Roys Garzón, diputados y miembros de la sociedad civil, para pedir justicia.



Sobre este caso aseguró que no va a quedar impune, “estamos avanzando y cerca de la autoría y responsabilidad de este execrable crimen. No va a quedar en la impunidad y garantizaremos que se aplique de manera severa la pena más alta de ser posible para este hecho que no debe volverse a repetir”.



Actualmente, La Guajira ocupa el tercer lugar a nivel nacional en índice de esclarecimiento de violencia intrafamiliar, mientras que en materia de delitos sexuales ocupan el 10 lugar.



En 2019 se registraron 352 casos de violencia intrafamiliar y en 2020 van 456, con un 29,39 por ciento de esclarecimiento. Mientras que en delitos sexuales el departamento ocupa el 10 lugar en esclarecimiento, de 267 casos registrados este año el 12,78 por ciento se han esclarecido.

Eliana Mejía OspinoEspecial para EL TIEMPO

Riohacha