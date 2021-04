En La Guajira priorizan vacunación con enfoque diferencial

El incremento de contagios por covid-19 en las comunidades indígenas wayuu encendió las alarmas de las autoridades.



Desde este miércoles realizarán una mesa técnica de salud indígena, para la concertación de un plan de contingencia y de vacunación con enfoque diferencial e intercultural.



En dicho encuentro también analizarán la situación del coronavirus y el abordaje diferencial en la población indígena.



Así lo indicó, la secretaria de Salud Departamental de Salud, Claudia Henríquez, tras manifestar que en este tercer pico de la pandemia se ha incrementado de manera considerable las cifras de contagios en las comunidades indígenas, en comparación con los dos anteriores.



“El propósito es analizar y tomar acciones acordes a las competencias de cada sector y actores para el fortalecimiento de la capacidad local y la vigilancia comunitaria que conlleven a la disminución de estos casos. Y, que la secretaría de Salud nos presente un análisis epidemiológico de cómo están los pueblos indígenas”, aseguró Henríquez.

Es de señalar que de acuerdo al plan nacional de vacunación, la población indígena estará recibiendo el biológico de una sola dosis, que está próximo en llegar al país; debido a la las condiciones geográficas, toda vez que las comunidades se encuentran dispersas y son muy numerosas.



La mesa técnica que se realizará de forma virtual, estará liderada por las secretarías de Salud y Asuntos Indígenas Departamental y en ella participaran autoridades tradicionales, cabildos gobernadores de resguardos indígenas, líderes y demás representantes de organizaciones indígenas de La Guajira.



Una de las preocupaciones es el alto riesgo que afrontan los pueblos indígenas de La Guajira, por su cercanía a la frontera y las condiciones en que viven, en su mayoría sin acceso al agua, principal recurso para combatir la pandemia a través del lavado de manos.



Otro de los aspectos, es el tema cultural, en este caso relacionado con el valor que los indígenas le dan a sus muertos y a la práctica de los velorios, la cual agrupa a familiares amigos y allegados, generando focos de infección.



De acuerdo a las autoridades, se hace necesario analizar la situación epidemiológica desde este componente cultural y el comportamiento de los indígenas frente al covid y los eventos de mortalidad que se presentan en los cascos urbanos y que los llevan hasta las comunidades indígenas y le hacen la reunión para poderle dar su santa sepultura.



“Hay información no oficial de casos que se vienen registrando en algunas comunidades y que se derivan de las reuniones de velorio, debemos sensibilizar a las autoridades de que no se pueden realizar estas reuniones, es muy doloroso decirlo, pero este tipo de reuniones ahora es imposible hacerlas”, puntualizó Henríquez.



Uribia, es el municipio que más reportes registra de casos de contagios al interior de las comunidades indígenas, que han cobrado la vida de autoridades tradicionales, líderes y reconocidos miembros de esta población.



A través de esta mesa se espera conocer las propuestas de parte de autoridades y líderes indígenas para nutrir dicho plan y sensibilizarlos de la no realización de reuniones que conlleven la aglomeración de personas.

Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha

