La Guajira pide anular millonario proyecto firmado el 31 de diciembre

Por contar con un presupuesto desfasado, ser inviable y no pertinente frente a las necesidades sociales del departamento, el Gobernador Nemesio Roys Garzón, solicitó al Gobierno Nacional la desaprobación de un proyecto que se financiaría con recursos de regalías, por valor de $18.756 millones.



El sospechoso proyecto busca implementar una estrategia de apropiación social del conocimiento para el fomento de una cultura en CTeI con enfoque productivo y valoración de la riqueza ancestral de La Guajira.



Este proyecto aprobado en OCAD virtual de Ciencia y Tecnología, realizado el 31 de diciembre de 2019, beneficiaría 1530 personas, con una cantidad de charlas, entrenamientos y entrega de recursos.

“A nosotros nos parece que la plata de ciencia y tecnología debe utilizarse en ver como accedemos a tecnología para tener agua en las comunidades indígenas, para ver como desalinizamos mejor, darle a las comunidades energías renovables y que no se estén desperdiciando 18 mil millones de pesos”, sostuvo el mandatario.



Se estima que los beneficiarios recibirían en promedio más de 12 millones de pesos, mientras que 20 de ellos recibirán 100 millones de pesos por implementar modelos productivos de conocimiento y de esos los seis mejores recibirían otros 100 millones más.



“Una inversión enorme para ser un tema de apropiación cultural teniendo en cuenta la riqueza ancestral de La Guajira. Yo creo que en este departamento que es el segundo más pobre del país, nosotros no podemos ir entregando de 100 millones de pesos para montar proyectos que simplemente son unos pilotos, para que luego sean desarrollados", dijo el mandatario.

En el Gobierno quedaron en hacer una revisión del proyecto y en ver la viabilidad para hacer el proceso de su desaprobación. Foto: Claudia Rubio

La situación ya le fue puesta en conocimiento al presidente de la República Iván Duque, la semana anterior.



El mandatario guajiro fue remitido a dialogar con la Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mabel Torres, radicando ante este ministerio la solicitud formal para desaprobar el proyecto.



Así mismo, se adelantan gestiones para conseguir el consenso por parte de Planeación Nacional.



De acuerdo a lo señalado por el gobernador de La Guajira, en el ministerio quedaron en hacer una revisión del proyecto y en ver la viabilidad para hacer el proceso de su desaprobación.



Hasta el momento el nuevo mandatario no ha tenido ningún contacto con la universidad de Pamplona encargada en Ocad para la ejecución de este proyecto, sin embargo asegura que no serían los idóneos para este tipo de proyectos.



“Si vamos a hablar de un tema ancestral, de la cultura del departamento, por lo menos debió hacerlo una universidad local que tuviera pleno conocimiento de la cultura del departamento”, puntualizó el gobernador

Aprobados el 31 de diciembre

Casi que corriendo fueron aprobados estos proyectos en Ocad virtual realizado el 31 de diciembre y que además fue convocado el 24 de diciembre del año anterior, en plenas festividades decembrinas, lo que deja un halo de incertidumbre sobre el afán en la aprobación de los mismos.



Este proyecto no contó con los votos positivos del Gobierno en este caso MinCiencias y Planeación nacional en cuanto a su viabilización, priorización y aprobación. Sin embargo, los votos positivos de los gobernadores de Risaralda, Tolima y Valle del Cauca y los representantes de las universidades del Tolima, Nariño, lograron imponerse por encima del concepto técnico del ministerio. En la votación no hubo participación de la gobernación de La Guajira, proponente del mismo.



“No entiendo cómo se votan $18 mil millones de pesos el último día del periodo anterior y se hace incluso de manera virtual”, sostuvo Roys.

Extraños nexos con Norte de Santander

De manera paradójica, se siguen registrando la aprobación de cuantiosos proyectos en el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad), a desarrollarse en el departamento de La Guajira por entidades de Norte de Santander.



En 2019, la universidad de Pamplona fue objeto de fuertes señalamientos por corrupción por el famoso contrato de bilingüismo en La Guajira por $11.400 millones, en el que el gobernador encargado Wilbert Hernández, resultó separado del cargo por parte de la Procuraduría.



Este contrato fue firmado con la empresa mixta departamental denominada Empresa Nuevas Tecnología de Innovación, Ingeniería y Comunicaciones NIU Telco S.A.S., la cual cuenta con participación mayoritaria por el departamento de Norte de Santander. Suscribiendo después un convenido con la Universidad de Pamplona, que tiene su licenciatura en idiomas y toda la plataforma digital necesaria.



“Como gobernador me tengo que oponer a que continúen sacando la plata de las regalías desde otros departamentos del país, no puede ser posible. La Guajira lleva una historia en donde los dineros de regalías han sido mal invertidos y han tenido problemas de corrupción”, indicó Roys.



Finalmente, puntualizó que estos recursos no están siendo aprobados en La Guajira, sino desde otros departamentos del país y debo defender la poca inversión que llega para que se inviertan en solucionar los temas más básicos, especialmente las comunidades indígenas.





Eliana Mejía Ospino

Especial Para EL TIEMPO

Riohacha