Oneida Pinto Pérez y Cielo Redondo Mindiola, son dos de las exalcaldesas más cuestionadas de La Guajira, quienes buscan un tercer mandato a las alcaldías de Albania y de Uribia, respectivamente. Ambas tienen varias investigaciones en su contra.



En el caso de Oneida Pinto Pérez, su cédula figura en el listado de la Procuraduría en el que advierte que 676 aspirantes registran información relacionada con inhabilidades para desempeñar el cargo para el cual se inscribieron, la cual fue remitida al Consejo Nacional Electoral (CNE), para así verificar si da a lugar la revocatoria de los actos de dichas inscripciones.

Pinto, quien fue avalada por el Partido Alianza Democrática Amplia (A. D. A.), sostiene que está tranquila y sigue adelante con su campaña porque está segura que no tiene ninguna inhabilidad.



En diálogo con EL TIEMPO, explicó que su caso es respaldado por el fallo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos profirió a favor del hoy presidente Gustavo Petro, cuando fue destituido por la Procuraduría siendo alcalde de Bogotá.



“Ese mismo fallo me cobija porque dice que ninguna persona elegida popularmente puede ser inhabilitada por la Procuraduría, sino a través de un fallo de un juez de la República, lo que significa que yo no estoy inhabilitada", aseveró.



De acuerdo con la Procuraduría señaló que Pinto Pérez suscribió ese contrato el 8 de marzo de 2016 con la Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia (FUNTICS), proceso contractual que habría sido, en pocas palabras, adjudicado a dedo por parte de la gobernadora.

Oneida Pinto y Cielo Redondo Foto: Cortesía

El 24 de mayo de 2022, la Procuraduría destituyó por 10 años, en primera instancia, a la exgobernadora de La Guajira, por haber adjudicado a Funtics, casi que a dedo el contrato 009 del 8 de marzo de 2016, por $20.453 millones con el fin de “implementar estrategias de aprovechamiento de las TIC para el desarrollo del sector educativo mediante el corredor digital en el departamento de La Guajira”, tras ser el único proponente.



Pinto, precisó además que, ese fallo de inhabilidad de la Procuraduría no está en firme, solo es una primera instancia que ya fue apelada por ella.



“Al respecto también hay pronunciamiento del Consejo de Estado, de la Corte y un control de la misma Corte Interamericana que se hace al fallo del presidente Petro. Entonces eso me da la tranquilidad para seguir adelante con mi aspiración y de no tener inconveniente si llego a ser elegida”, añadió.



En cuanto a los dos procesos que tiene en la Fiscalía, Oneida afirmó que estos aún están en etapa preparatoria y que ha presentado unas 40 mil pruebas que evidencian su inocencia. “En ninguno de los dos casos yo fui la contratante, solo me vincularon pero ni siquiera era alcaldesa”, explicó.



La exmandataria está imputada por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público, debido a las irregularidades acaecidas en contratos de obra de adoquinamiento de vías en el municipio de Albania, La Guajira, en 2010 y 2011.



Igualmente es procesada por un convenio entre la alcaldía y el hospital San Rafael de Albania con miras a reducir los índices de mortalidad en niños, niñas de 0 a 5 años, madres gestantes y mujeres embarazadas. El valor del convenio ascendió a más de $18 mil millones, pero de acuerdo a la Fiscalía, se desviaron alrededor de $6.500 millones.

En Uribia, Cielo Redondo Mindiola busca un tercer mandato

Por su parte, la exalcaldesa del municipio de Uribia Cielo Redondo Mindiola, busca un tercer mandato al inscribirse por el mecanismo de coalición entre el Partido de la Unión por la gente y Cambio Radical, y con ello recuperar nuevamente el poder en esa localidad luego de que su hijo perdiera la continuidad del mismo.



En 2021 fue imputada por la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, como presunta responsable de los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Junto a Cielo también, fueron judicializados algunos funcionarios de su segunda administración.



La investigación es por presuntas irregularidades en la ejecución y liquidación del contrato 053 celebrado en 2010, que tenía como objetivo el suministro de víveres, alimentos y enseres para atender a la población wayuu afectada por la temporada de lluvias.



Redondo, fue alcaldesa del 2001 al 2003 y del 2008 al 2011 y cumplió con detención domiciliaria en 2016, impartida por el juez Primero Penal Municipal de Riohacha, por los delitos de concierto para delinquir en concurso con peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.



También, ha sido señalada de tener vínculos con el grupo paramilitar que operaba en la Alta Guajira.



Su más fuerte contendor es Jaime Luis Buitrago García, quien tiene el respaldo del movimiento que llevó al actual alcalde Bonifacio Henríquez.