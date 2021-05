Indígenas en Uribia exigen consultas previas a multinacional Enel

Comunidades wayuu protestan porque 36 personas pertenecientes a unas 15 comunidades indígenas de la zona y de Uribia quedaron sin trabajo, tras la cancelación del contrato de forma intempestiva a la empresa colombiana Global Investments.



La protesta de estas comunidades completa 20 días y aún no han sido escuchados.



Maritza Pushaina, autoridad tradicional de la comunidad Walakaly II, denuncia que “su territorio no es el pueblo, es una zona de resguardo y la empresa está pasando por encima de todas las autoridades, aceptamos la carretera, pero no fuimos consultados y la comunidad no puede trabajar”.



Los indígenas bloquean de forma pacífica varios tramos de la vía terciaria Uribia – Wimpeshi, impidiendo la realización de los trabajos de adecuación de vías que adelanta la empresa Enel Green Power, para ingresar al parque eólico que construirá en la zona.



Sostiene además Maritza Pushaina que firmaron un compromiso con el alcalde de Uribia Bonifacio Henríquez, de que les iban a dar empleo a los hombres y a las mujeres para lavar, cocinar o realizar cualquier actividad.



“Hicimos una concertación con el alcalde, firmamos y nunca trabajan los hijos, una sola persona por comunidad y la gente pasando necesidades. La gente dice que yo los vendí y me quedé con la plata”, puntualiza Pushaina.



Global fue contratada por la multinacional CJR Renewables contratista de Enel, para la realización de 23 obras de drenaje transversal en diferentes tramos de la vía, vinculando 43 trabajadores para la realización del proyecto, 36 de ellos miembros de la comunidad.



Uno de los protestantes es Oscar Ipuana, quien laboraba como vigilante nocturno en las obras de drenaje y asegura no tener oportunidades de empleo.



En total son 34 kilómetros de vía que serán intervenidos desde el casco urbano de Uribia hasta el corregimiento de Wimpeshi, en zona rural de Maicao, en donde Enel construirá un parque eólico.



Por su parte, el líder indígena José Silva, presidente de la oenegé Nación Wayuu, sostiene que origen de las protestas y manifestaciones pacíficas en las comunidades indígenas de la zona son por las graves violaciones a sus derechos fundamentales y al consentimiento previo, libre e informado.



Silva, denuncia además que los trabajos adelantados registran “profanación a sus sitios sagrados y la invasión al territorio indígena, lo que ha propiciado que las autoridades tradicionales se levanten y exijan el derecho a la consulta previa a las empresas Enel y Renewables”.



Las comunidades piden a estas dos multinacionales solicitar el proceso consultivo de los territorios indígenas ante la autoridad nacional de consulta previa, para desde su cosmovisión y autonomía determinar sus propias prioridades frente al ingreso a su territorio.



Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha

