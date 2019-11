En la Guajira indígenas bloquean línea férrea del Cerrejón 

Indígenas wayús bloquean la entrada a las instalaciones de Cerrejón en Puerto Bolívar y con ello, el paso de la línea férrea impidiendo el transporte de carbón de la multinacional.



La protesta está motivada por la falta de oportunidades laborales y el incumplimiento a los acuerdos adquirido en 2014.



Entre los compromisos adquiridos con las comunidades indígenas de Sarrutsira y Yokuyukutshy, ubicadas en la Alta Guajira, que realizan la protesta y de la cual hacen parte unas 155 familias, se encuentran los temas de empleo, agua y afectaciones a la actividad productiva. La única respuesta que han recibido de la carbonera es que son procesos demorados.

Según Willinton Marín, uno de los voceros, se han quedado sin oportunidades de trabajo debido a que Cerrejón ya no les permite realizar sus faenas de pesca artesanal que tradicionalmente lo han venido realizando en los alrededores de Puerto Bolívar por el fondeo de los buques, por lo que deben hacerlo en altamar y no cuentan con lanchas apropiadas.

Así mismo, señalan que la empresa tomó la determinación de no permitir el ingreso de animales a sus predios, en zonas que no son utilizadas, impidiendo con ello la posibilidad de que puedan pastorear, lo que ha ocasionado una mortandad de estos animales. Solo dos personas de estas comunidades trabajan en Cerrejón a través de empresas contratistas.



“Cerrejón está acabando nuestra actividad productiva que es la pesca y las actividades de producción de ganado ovino - caprino y eso amerita que ahora estemos exigiendo empleo, ya nosotros no tenemos como trabajar y no tienen en cuenta al personal de la comunidad”, asegura Marín.

De acuerdo a lo señalado por Marín, estas dos comunidades fueron desplazadas desde los inicios de la operación -hace unos 36 años-, del espacio que hoy ocupa Cerrejón, sin ningún tipo de reubicación, “nos sacaron a la fuerza y nos ubicamos en un punto alrededor de la malla (cerramiento) y eso nos ha perjudicado totalmente porque no tenemos espacio para que puedan pastar nuestros animales”.



También claman por el preciado líquido del agua, desde el lunes y sin razón alguna dejaron de recibir por parte de la multinacional el suministro de agua potable a través de carros cisternas para su consumo, por lo que estiman que en el transcurso del día se puedan sumar otras comunidades del sector de Media Luna a la protesta.

“Ellos destruyeron nuestras fuentes de agua por contaminación del polvillo de carbón, los pozos tienen agua, pero están full de carbón”, puntualiza Marín.



Lo único que piden para levantar la protesta es una intervención inmediata en el suministro de agua y la garantía de poder pescar y que los animales puedan realizar sus actividades de pastoreo. Sin embargo la única respuesta que han recibido de la empresa es que le den una semana más de espera para poder definirles su situación, por lo que se rehúsan a seguir esperando tras la firma del acuerdo hace cinco años.



Finalmente señalan que no tienen a nadie retenido, ya que todo el personal de la carbonera y empresas contratistas que sale de descanso lo ha podido hacer, lo único es que no permiten el ingreso de más personal.





Eliana Mejía

Especial para EL TIEMPO

Riohacha