Habitantes de Paraguachón se declaran quebrados en cierre de frontera 

Desoladas. Así viven las calles de Paraguachón, (La Guajira), a medida que avanza el cierre de la frontera terrestre con Venezuela tras la pandemia por la covid-19.



Uno que otro migrante retorna hacia Venezuela a través de los corredores humanitarios.



El sector gremial que mueve la economía asegura estar en quiebra.



Los habitantes manifiestan que viven del día a día, dependiendo de cómo se mueva la frontera colombo – venezolana. Son ellos quienes sufren las principales consecuencias con el cierre que está próximo a completar siete meses.



“Aquí se mueve la informalidad, lo único que nos acredita ser comerciantes es una Cámara de Comercio y solo algunos. Por no tener toda la legalidad no hemos ingresado a ningún beneficio del Gobierno Nacional”, sostiene Ricci Deluque, presidenta de la Junta de Acción Comunal, JAC de Paraguachón.



Deluque asegura que el Gobierno decreta el cierre y no existe un plan de choque para la población que ha dejado de producir en esta zona fronteriza.



Lo poco que consiguen es para alimentarse y pagar los servicios públicos.

“Entendemos que la medida es generalizada, pero deben tener en cuenta sectores como este, no tenemos más entrada. Esto apenas es un corregimiento por lo que lanzamos un S. O. S. al Gobierno”, puntualiza.

Paraguachón, La Guajira Foto: Juan Jaimes

Están a la espera de la llegada en los próximos días del gerente de Fronteras, el director de Migración Colombia y funcionarios de la Cancillería, para conocer las necesidades y analizar la situación por la que están atravesando.



Deluque, clama la entrega de un auxilio económico para ir preparándose con los implementos de bioseguridad para la reapertura de la frontera prevista para el 1 de noviembre.



De acuerdo a lo señalado por el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, quien viene recorriendo varios puntos fronterizos, este mes servirá para coordinar, junto a las autoridades locales y departamentales, las condiciones ideales que permitan pensar en una posible reapertura, sin poner en riesgo a la ciudadanía.

En esta oportunidad fueron privados del comercio que se genera a través del transporte de carga y mercancía que forma parte del pacto Andino y que pasa tres veces a la semana hacia Venezuela, debido a que los tracto camiones deben esperar su turno en la cabecera municipal de Maicao y llegan a la frontera justo a la hora del pase estipulado.Hasta la fecha en el corregimiento de Paraguachón se han registrado 10 casos moderados de covid-19, de los cuales dos se encuentran en procesos de recuperación.

Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha