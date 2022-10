Desde tempranas horas de este miércoles, indígenas wayú bloquean la vía Riohacha – Maicao, a la altura de la entrada a Mayapo, para protestar por la falta de transporte escolar.



La molestia de la comunidad educativa del municipio de Manaure se debe a que completan 44 días sin el servicio de transporte, tras la terminación del contrato, lo que afecta a más de 9 mil estudiantes de 12 municipios no certificados del departamento de La Guajira.



(Además: 'El vale' detrás de 'Rebelión', la nueva película sobre el Joe Arroyo)

Claman pronta solución a esta problemática

que afecta principalmente a los indígenas wayú

Facebook Twitter Linkedin

Protestas en La Guajira por falta de transporte. Foto: archivo particular

Alzamos nuestra voz en defensa de los derechos de más de 9 mil niños y niñas que cursan sus estudios en las instituciones de estos 12 municipios... FACEBOOK

TWITTER

Si estos alumnos no acuden a la escuela por falta de transporte es debido a que deben caminar varias horas por lo disperso del territorio. Tampoco pueden recibir la alimentación escolar, en algunos casos, el plato más importante que reciben en el día debido a las condiciones de pobreza.



Así, la Asociación de Trabajadores de la Educación en La Guajira (Asodegua), exigió nuevamente al gobierno departamental una pronta solución a esta problemática que afecta principalmente a los indígenas wayú.



“Alzamos nuestra voz en defensa de los derechos de más de 9 mil niños y niñas que cursan sus estudios en las instituciones de estos 12 municipios y que no cuentan con herramientas y servicios necesarios para una educación de calidad”, indicó Asodegua a través de un comunicado.



A esto se suma, el reporte de las instituciones educativas de falta de personal de vigilancia y servicios generales.



(Le puede servir: Avión accidentado en Santa Marta: dueño dice que hay US$ 5'000.000 para víctimas)



De acuerdo con lo señalado por Asodegua, desde que se suspendió el servicio de transporte escolar han acompañado a la comunidad educativa en diferentes jornadas de protesta y en una reunión con el gobernador encargado para exigir una pronta solución, por lo que aseguran que el gobierno ha incumplido los acuerdos.



Sobre el transporte escolar el gobernador encargado de La Guajira, José Jaime Vega, aseguró que no ha sido negligencia, ni falta de planeación.



“Fue un proceso de licitación que no tuvo buen fin, se declaró desierto no pudimos adjudicar y esto hoy nos tiene en una situación lamentable con los niños, niñas y jóvenes del departamento que no puedan tener transporte y con eso no puedan llegar al colegio”, indicó el mandatario.

Vigilancia y aseo en instituciones educativas

se encuentran garantizados para el 2023

Vega, aseguró que se trabaja en la construcción de dos líneas una de ellas es la selección abreviada para escoger un contratista y lo otro es la declaratoria de la emergencia educativa en el departamento, lo cual tiene unas connotaciones importantes.



“Estamos trabajando para que nos quede bien estructurada jurídicamente, este departamento tiene una horrible noche de gobernadores con irregularidades y no quiero ser uno más de esa lista, por lo que les pido me entiendan, estamos buscando soluciones de acuerdo a la Constitución y a la ley”, sostuvo Vega.



(Le puede interesar: Atracaron a una abuelita y como no tenía nada de valor se le llevaron su perrito)



Explicó, además, que los recursos de alimentación y transporte escolar, así como de vigilancia y aseo en las instituciones educativas se encuentran garantizados para todo el calendario escolar 2023.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha