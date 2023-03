Motorizados atentaron contra de la residencia del diputado del departamento de La Guajira por el Partido Alianza Social Independiente -ASI, Miguel Felipe Aragón González, quien resultó ileso.



El hecho se registró a la 1:30 de la tarde del pasado lunes en su vivienda ubicada en la carrera 26 entre calles 13 y 14, del municipio de Maicao.



Cámaras de seguridad del sector grabaron el momento en el que un parrillero de una motocicleta desenfunda el arma de fuego y dispara en varias oportunidades contra la residencia, mientras que el conductor seguía su recorrido sin parar.

El diputado se encontraba en su residencia junto con el periodista Germán Rojas, varios familiares y amigos, terminando de almorzar cuando escucharon más de siete disparos.



Dos de los proyectiles impactaron en una camioneta Prado en la que se moviliza Aragón, y que se encontraba estacionada en la parte de afuera, mientras que otros cinco cayeron en la vivienda en partes como el cielo raso y la puerta principal.



“Cuando suena el primer disparo quedamos en silencio tratando de saber que sucedía porque se escuchó muy cerca y cuando suena el segundo tiro ya nos damos cuenta de que era un atentado, porque pega en la puerta principal, pasa por la sala y llega al fondo de la casa, que es cuando todos nos alarmamos y cada quien se resguardó como pudo”, relata.

Aragón explora la posibilidad de aspirar

a la alcaldía de Maicao

El diputado afirma desconocer el origen del atentado, puesto que no tiene amenazas, ni realiza negocios turbios. Negó tener amenazas en contra de su vida y estar en negocios turbios, por lo que espera que las autoridades logren dar con algún indicio que pueda revelar los motivos del atentado.



“Nos genera incertidumbre porque si fuera un ataque directo a mí buscarán otra oportunidad, mientras me subo o bajo del carro. No me explico, parece más un acto extorsionista y de manera irresponsable tengo que decirlo me han sugerido que pudiera ser algún contendiente de la esfera política”, puntualizó.



Aragón, quien explora la posibilidad de aspirar a la alcaldía de Maicao, condenó a quienes se han atrevido a afirmar de que se trata de una estrategia política premeditada.



“Es inaudito, atrevido e irrespetuoso siquiera insinuar que pondría en riesgo la vida de los miembros de mi familia que se encontraban conmigo, en el momento en que disparos ingresaron al lugar en el que estábamos juntos”, puntualizó.



Hace varios meses el diputado fue objeto del robo de un vehículo en la puerta de su residencia.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha