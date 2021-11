En La Guajira investigan brote en comunidad wayú por agua contaminada

Una comisión de la secretaría de Salud del municipio de Manaure, indaga las causas del brote de vómito y diarrea que se registra en la comunidad indígena wayú de Shiruria, en la que unas 15 personas entre niños y adultos han resultado afectadas.



Miladis Mengual, secretaria de Salud municipal, confirmó el brote luego de hablar con los familiares de varios de los enfermos, entre ellos tres menores, que tuvieron que ser traslados al Hospital Perpetuo Socorro de Uribia, en donde fueron atendidos.



(Además: Piden apoyo para repatriar cuerpo de francés asesinado en Santa Marta)

Brigadas de salud son urgentes

Tenemos que hacer la intervención en Shiruria y las comunidades porque de nada sirve hacerlo solamente en Shiruria, el brote puede continuar, pero hasta el momento hay mucha mejoría FACEBOOK

TWITTER

“Uno de los menores estuvo en el hospital Armando Pabón López, el día 23 de noviembre el mismo día que estábamos haciendo la intervención, llamamos y nos confirmaron. También dialogamos con una mujer joven y una adulta que tenían vómito y diarrea y nos manifestaron que estaban mejor”, sostiene Mengual.



Explicó que el vómito y la diarrea son unos de los síntomas que presenta una persona contagiada de covid-19, por lo que realizaron algunas pruebas, con resultado negativo.



(También: Medellín comenzó la aplicación de terceras dosis para personal de salud)



Desde la secretaría de Salud municipal se programa una serie de acciones de prevención para intervenir la comunidad, entre ellas una brigada de salud con toda las IPS de Manaure y un barrido de pruebas y vacunación contra el covid-19.



“Tenemos que hacer la intervención en Shiruria y las comunidades aledañas, porque de nada sirve hacerlo solamente en Shiruria si no vamos a asistir a las demás comunidades, porque el brote puede continuar, pero hasta el momento hay mucha mejoría”, dijo Mengual.

Facebook Twitter Linkedin

Desde la secretaría de Salud municipal se programa una serie de acciones de prevención para intervenir la comunidad, entre ellas una brigada de salud con toda las IPS de Manaure Foto: Eliana Mejía

Virosis posiblemente sea por el agua

La planta no tiene operador, los filtros hace mas de un año que no se han cambiado y el mantenimiento de limpieza a las membranas debe hacerse cada año y ya lleva cuatro años sin ningún mantenimiento FACEBOOK

TWITTER

El presidente de la Junta de Acción Comunal de Shiruria y secretario de DD. HH. de la Federación de acciones comunales de La Guajira, Claudio Epieyú Henríquez, quien denunció el caso, se comprometió junto con la secretaría en buscar soluciones y trabajar en acciones.



Epieyú, sostiene que “la virosis posiblemente sea por el agua, sabemos que este acuífero años atrás está siendo contaminado por la laguna de oxidación de Uribia y es posible que esté contaminado”.



(Le puede interesar: El regalo que Neymar le envió a un niño en Barranquilla)



Explica que las aguas residuales llegan hasta el arroyo Chemerray, ubicado unos 500 metros de la cabecera del corregimiento.

Agua no apta para el consumo humano

Así mismo, denunció que unas 1.200 familias consumen agua algo salobre, muy a pesar de que cuentan con una planta desalinizadora donada en 2017 por la UNGRD, para el suministro de agua potable.



“Hoy en día esta planta no tiene operador, los filtros hace mas de un año que no se han cambiado y el mantenimiento de limpieza a las membranas debe hacerse cada año y ya lleva cuatro años sin ningún mantenimiento”, indicó Epiayú.



(Lo invitamos a leer: En Sincelejo aumentó violencia contra la mujer un 84 % durante la pandemia)



Por lo que Mengual, aclara que se le ofició a la empresa de servicios público triple A, para que realizarán una muestra al agua y en la caracterización “esta no arrojó ninguna mala información”.



La empresa manifestó que el funcionamiento es normal, sin embargo, se compromete a desinfectar continuamente los recipientes en donde se traslada el almacenamiento de agua para el consumo.



Finalmente, una de las preocupaciones de la secretaria de Salud de Manaure, es la dificultad que tienen con las comunidades para acceder a la vacunación, a nivel departamental es el municipio que menos cobertura registra, debido a que los indígenas aseguran tratarse con medicina tradicional.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha

Más noticias en Colombia

EPM espera que constructores de Hidroituango firmen prórroga de contrato

En La Guajira claman justicia por muerte de la familia Cujia Rodríguez