Una nueva amenaza contra su vida recibió la activista, conservacionista y feminista wayú Yazmín Romero Epiayú, quien desde el 2012 viene siendo víctima de persecución y hostigamientos los cuales han sido denunciados ante la Fiscalía.



El hecho se materializó a través de una llamada a celular este 25 de octubre, a eso de las 9:35 de la mañana, en la que le manifestaron “señora Yazmín Romero Epiayú, sus horas están contadas”, de acuerdo con la denuncia formulada ante la Fiscalía General de la Nación con sede en Riohacha.

Sus principales luchas han sido en la defensa de los derechos humanos, sociales y culturales de su etnia, los derechos de las mujeres, el territorio y del medio ambiente.



Lo que la ha llevado a enfrentar en varias oportunidades a la minera Cerrejón cuestionando sus actuaciones a nivel nacional e internacional, muchas de ellas como líder del movimiento Fuerza de Mujeres Wayú.



Las diferencias con la carbonera han estado relacionadas a los daños ambientales que deja la actividad minera y a los recursos hídricos, oponiéndose a proyectos como la desviación del río Ranchería y del arroyo Bruno, entre otros temas.



También ha realizado denuncias con hechos de corrupción en el uso de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), para la atención de los territorios étnicos de La Guajira y sobre temas de reservorios de agua que nunca fueron construidos.



Yasmín, asegura desconocer el origen de las amenazas por lo que espera que las autoridades actúen y ayuden a esclarecer quienes están detrás de las mismas.



“Mi proceso constante en el activismo genera siempre riesgos dado qué he venido desnudando las malas prácticas tanto a las multinacionales en territorio concretamente en los temas ambientales y por otro lado cuestiono todas las prácticas de corrupción que vienen de las instituciones”, afirmó Yasmín.



La lideresa wayú es, además, representante legal del Movimiento Feminista Niñas y Mujeres Wayú (MFNMW), que viene adelantado varias tareas de activismo comunitario y apoyo a las luchas nacionales sobre los derechos y la violencia basadas en género de las mujeres y niñas de su etnia en el mundo.



A través de un comunicado el Movimiento Feminista de niñas y mujeres wayú, rechazó el hecho y pidió respeto por su vida, la libertad de expresión y pensamiento político.



“Es esta actividad social y de defensa de la cultura y pobladores de su territorio la que hoy la vuelven a hacer blanco de quiénes ven amenazados sus intereses ante la resistencia de las mujeres wayú, que hoy en voces como la de Yasmín, encuentran una dignidad como pueblo y género inamovible, dispuesta a no ceder a presiones ni económicas ni culturales”, indicó el MFNMW.



Así mismo, exigen a la Defensoría del Pueblo, Fiscalía, ministerio del Interior y a todas las entidades competentes, atender de manera urgente este hecho para salvaguardar su vida e integridad física.



Esta es la cuarta amenaza contra su integridad que recibe la lideresa, la primera fue en 2012 por lo que la Unidad de Protección le entregó un celular y un chaleco antibalas, luego en 2015 y en 2019 fue víctima de una agresión armada a su vivienda, sin embargo, las investigaciones no avanzan.





Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha