En Ipiales temen efectos de Estado de Excepción en el vecino Ecuador

Como negativa para la ciudad de Ipiales y toda la frontera entre Colombia y Ecuador califican sus autoridades, la más reciente decisión del Gobierno del vecino país de declarar el Estado de excepción.



La determinación del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso no cayó bien en la zona limítrofe de Colombia, donde como consecuencia del cierre del puente internacional de Rumichaca el 17 de marzo de 2020, se originó la aparición de más de 30 pasos irregulares en por lo menos 3 municipios fronterizos del departamento de Nariño.



También nota un incremento inusitado en los niveles de inseguridad, violencia y desempleo.

Para el alcalde de Ipiales, Luis Fernando Villota, “esa medida de excepción la sacó por sesenta días, o sea por dos meses”, por lo que cree que al menos por ese tiempo no se podrá hablar de apertura de la frontera binacional, como lo vienen solicitando desde hace varios meses las autoridades regionales.



“Para nosotros es una medida muy mala porque nosotros lo que queremos aquí es la reactivación de la economía”, sostiene el funcionario, quien reconoce que le preocupa mucho el tema del desempleo en su municipio, como también el de la inseguridad, razón por la cual fue creado recientemente un grupo especial de la Policía Nacional, que se encarga de desmantelar dos peligrosas bandas criminales que se estarían disputando el control de más de los pasos irregulares.



La directora de la Cámara de Comercio de Ipiales, Yeimi Termal, asegura que la economía en esa ciudad cayó y con ella el desempleo porque fueron cerrados varios establecimientos comerciales y los despidos de empleados no se hicieron esperar.



“Aquí cada día hay un muerto en las trochas (también conocidos como pasos irregulares), hay sicariato en los barrios, es impresionante lo que viene pasando en Ipiales”, advierte la dirigente gremial.



El presidente del Concejo Municipal de Ipiales, Manuel Romo, confiesa que toda la culpa de lo que ocurre en la ciudad fronteriza obedece a la existencia de los pasos irregulares, donde dice que se registra el 70 por ciento de los homicidios.



“Aquí lo que hay es delincuencia organizada, no hace presencia el Ejército, la Policía tampoco”, advierte y sobre la decisión adoptada en las últimas horas por el Gobierno del Ecuador indica que lo que está haciendo es “disfrazando” una realidad y que no le conviene a la zona limítrofe de Colombia, es decir, a Nariño e Ipiales.

