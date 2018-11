Las medidas con las que Ibagué busca tener cero quemados con pólvora

Las autoridades de Ibagué emprendieron desde ahora la batalla para frenar el número de niños quemados con pólvora en la en la temporada de Navidad y fin de año.

“Si logramos identificar casos donde haya responsabilidad directa de los padres por niños quemados, activaremos una ruta con las autoridades para incluso quitar la custodia de los niños y niñas y, además, iniciaremos un proceso jurídico y policial para responsabilizar a los adultos”, afirmó Jhoanna Barbosa, secretaria de Salud de Ibagué.



​El propósito es tener cero lesionados ya que el año pasado se presentaron 17 quemados en la temporada de Navidad, y 2 de ellos son niños menores de 5 años.



El decreto 1092 del 2017 reguló la fabricación y comercialización de pólvora en la ciudad, y uno de sus apartes establece que los representantes legales de menores lesionados que resulten culpables por acción u omisión, recibirán una sanción de hasta 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Johanna Barbosa activó el comité de lesionados por pólvora para evaluar cada uno de los casos que se puedan presentar en las festividades. En dicho comité participan la Secretaría de Gobierno de Ibagué, Medicina Legal, Policía Metropolitana, Cruz Roja, ICBF, Personería y la Gobernación del Tolima.

En Tolima no contamos con un pabellón de quemados, lo cual agravaría la situación en lesionados con quemaduras de primer y segundo grado FACEBOOK

“En Tolima no contamos con un pabellón de quemados, lo cual agravaría la situación en lesionados con quemaduras de primer y segundo grado”, sostuvo la funcionaria y agregó que se realizarán campañas de prevención en los barrios de Ibagué, trabajo que se hará de manera articulada con el Gobierno departamental.

“Tendremos agentes comunitarios que se encargarán de adelantar campañas sobre prevención del uso de la pólvora y haremos intervenciones colectivas de sensibilización para que los ciudadanos no utilicen juegos pirotécnicos”, dijo.



Para el mes de diciembre solo está permitida la pólvora profesional categoría 3 y deberá contar con el aval de los organismos de emergencia como el Grupo de Prevención y Atención de Desastres (GPAD) y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué.



El secretario de Gobierno, Daniel Felipe Soto, señaló que, a la fecha, dos empresarios han presentado propuestas para obtener los permisos, pero aún no han cumplido con todos los requisitos exigidos “y, por lo tanto, hasta el momento no hay ninguna empresa en Ibagué autorizada para vender estos artefactos”.



“Nosotros daremos un plazo de 15 días para que los interesados presenten la documentación completa y, de no hacerlo, no entregaremos ninguna autorización”, afirmó el funcionario.



​Algunos de los requisitos que deben cumplir las empresas son la compatibilidad del uso del suelo, certificación del GPAD y de bomberos, contar un depósito seguro, póliza, entre otros.



FABIO ARENAS

PARA EL TIEMPO

IBAGUÉ.