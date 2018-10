Envían a la cárcel a mujer que asesinó a su hija de dos días de nacida

El Juzgado Segundo Penal Municipal de Ibagué (Tolima), con funciones de control de garantías, acogió los argumentos de la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento en centro de reclusión contra Laura Camila Calderón Villanueva, por el delito de homicidio agravado.

Las investigaciones de la Fiscalía apuntan a que, posiblemente, el 18 de mayo de este año, la mujer le quitó la vida a su bebé de 2 días de nacida, a la que golpeó ocasionándole trauma craneoencefálico severo.



El cuerpo fue hallado por niños que jugaban en el polideportivo del barrio Ciudadela Luz de Ibagué. Estaba en una maleta deportiva y envuelto en bolsas plásticas.

La mujer no aceptó los cargos pero la Fiscalía tiene en su contra elementos de prueba como videos de las cámaras de seguridad del barrio Portal de la Paz, donde reside, en los que se evidencia que una persona salió de la vivienda con la maleta y regresó sin ella. Luego, un testigo señaló que la maleta pertenece a la madre de la niña.



Además, algunas personas escucharon el llanto de un recién nacido en el barrio pero no imaginaron que podría tratarse de la hija de esta mujer "pues jamás se le notó el embarazo".



Según el dictamen, Calderón Villanueva habría golpeado con un objeto contundente a la niña, lo que le ocasionó una fractura en su cabeza.

Se presume que la dejó sola en su cuarto, desnuda, sin alimento a la espera de encontrarla muerta

"Se presume que la dejó sola en su cuarto, desnuda, sin alimento a la espera de encontrarla muerta; sin embargo, como esto no sucedió, le habría quitado la vida para luego abandonarla en una zona boscosa", señaló la Fiscalía y agregó que la indiciada fue detenida en el barrio Topacio mediante orden judicial ya que no se presentó voluntariamente a los interrogatorios a los que fue llamada.



La Fiscalía consideró necesario solicitar la medida de aseguramiento para brindarle seguridad a la comunidad infantil de Ibagué y en especial a su otra hija de 3 años, con quien tiene contacto permanente aunque no viva con ella.





Fabio Arenas Jaimes

IBAGUÉ