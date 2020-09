Escándalo en Tolima por agresión de funcionario contra su esposa

En un escándalo por violencia intrafamiliar se vio envuelto este lunes Carlos Alberto Sánchez Alfonso, director de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) de la Gobernación del Tolima, señalado de golpear a su esposa Yised Socarrás Orostegui.

Yised Socarrás, quien publicó lo sucedido en Facebook con fotografías de las afectaciones que sufrió, puso el caso en manos de la Fiscalía a la que le contó que fue golpeada en su cuerpo.



“Tuvimos una discusión de pareja con mi esposo, me maltrató, me golpeó, y en el parqueadero me tiró el carro por encima”, afirmó la joven, quien agregó que la relación no estaba bien “pues veníamos distanciados porque me era infiel con una contratista de la gobernación del Tolima”.

La agresión la recibió el fin de semana en su residencia de un exclusivo conjunto residencial de Ibagué, pero la discusión de la pareja se subió de tono cuando ella le pidió las llaves del apartamento y le dijo “que cogiera la ropa y se fuera”. Incluso, le insistió que “no era capaz de vivir más esa situación”.



Los médicos que la atendieron le dieron incapacidad de 4 días “ya que estoy bastante golpeada en la cara, brazos y una rodilla”.



En medio de todo se pudo establecer que no es la primera vez que la mujer ha sido maltratada “y todo se ha presentado por una infidelidad”.

“En otras ocasiones ya lo había hecho”, dijo Socarrás y agregó que las autoridades acudieron a una medida de protección provisional.



“Vino a golpear la puerta del apartamento, pero no le abrí, me da temor pues en estos momento no es conveniente tener acercamiento”, señaló la afectada.



El caso fue conocido por una Comisaría de Familia que citó a Sánchez para ser escuchado y conocer sus descargos.



La Red de Mujeres del Tolima condenó estos hechos y pidió que Carlos Alberto Sánchez Alfonso sea removido del cargo de director de Tecnologías de Información y Comunicación.

“Los funcionarios deben dar ejemplo”, afirmó la Red de Mujeres y dio a conocer los números 155 y 123 para denunciar hechos que vulneren los derechos de la familia, mujer o género.

