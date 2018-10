‘En el guadual sí hay un nacimiento de agua’: Cárder

En el guadual que ha sido el centro de discusión esta semana entre residentes del sector de Pinares alto (Las Cayanas), en Pereira, una firma constructora y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Cárder), hay un nacimiento de agua y se deberá hacer una demarcación para proteger ese recurso ambiental.

Lo anterior no significa, sin embargo, que el constructor no pueda continuar con el aprovechamiento forestal (cortando el guadual), para el cual cuenta con permiso de la Cárder, sino que se reducirá el área en que lo podrá hacer.



Ayer en la tarde, la Cárder invitó a los medios de comunicación al punto exacto donde se encuentra el afloramiento de agua y a hacer un recorrido por algunas zonas del guadual donde se han arrojado residuos sólidos y existe un camino que es usado por los residentes de un edificio contiguo al guadual.



Antes de la visita de la prensa, la autoridad ambiental informó los hallazgos a la constructora.



Cabe recordar que en ese sector, la Alcaldía de Pereira aprobó el plan parcial La Julita, en el que está desarrollando el proyecto urbanístico Terra Alta, el cual ocupa más de 250 mil metros cuadrados e incluirá zonas residenciales, zonas comerciales (un centro comercial), un parque lineal y vías.



Tras la visita, la directora encargada de la Cárder, Martha Mónica Restrepo, enfatizó en que el nacimiento de agua se encontró en un punto que está por fuera del área del plan parcial (de la zona de aprovechamiento forestal autorizado).



“Ese nacimiento de agua conduce una corriente hídrica por el plan parcial y por lo tanto eso obliga al constructor a hacer unas demarcaciones”, afirmó Restrepo.



Esas demarcaciones, que también las deben hacer los propietarios de otros lotes aledaños según la Cárder, implica que se aplicará la normatividad actual: señalar 30 metros alrededor del nacimiento de agua y 15 metros, a lado y lado, de la corriente hídrica.



El hallazgo del nacimiento conlleva a que el constructor rediseñe el proyecto en ese punto, pero podrá continuar con el corte de guadua donde no está el afloramiento y la corriente hídrica.



En los próximos días, a través de un acto administrativo, la Cárder le informará a los constructores el concepto técnico de la inspección realizada por personal interdisciplinario de la entidad.



“¿Por qué les informaron primero a ellos (los constructores) y después a la comunidad y a los medios de comunicación?”, preguntaron algunas de las personas que se acercaron ayer al guadual.



Y tal y como ha sucedido durante esta semana, residentes del sector y los constructores discutieron acerca del tema, sin llegar a ningún acuerdo.



Los constructores, que dicen contar con una vasta experiencia y tener conciencia ambiental, insistieron en que ya han comenzado a compensar los guaduales que han erradicado. La Cárder les exige que por cada hectárea cortada debe sembrar tres y cuidar los arboles hasta que tengan tres años.



Pero los residentes se mantienen en su posición de que el guadual no lo deberían tocar “porque se trata de conservar un patrimonio ambiental y el hogar de decenas de especies de aves y mamíferos”.



FERNANDO UMAÑA MEJÍA

PEREIRA