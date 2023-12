En Gamarra, Cesar, en plena fiesta de Navidad definirán quien será el nuevo alcalde

El próximo 24 de diciembre tendrá lugar la repetición de la elección de alcalde en Gamarra (sur del Cesar), donde se presentaron fuertes disturbios en vísperas de las elecciones regionales del pasado 29 de octubre.



Esto le costó la vida a Duperly Arévalo Carrascal, auxiliar administrativa de la Registraduría, durante el incendio perpetrado por vándalos a esta entidad.

Al término de las elecciones territoriales, el voto en blanco se impuso ante los candidatos a las alcaldías. El total de votos a favor fue 3.474, es decir, superó el 51.42 por ciento del total de la votación en esta localidad.



La fecha de este calendario electoral se determinó de acuerdo al Decreto de Ley 2241 de 1986, que establece en el artículo 137, que si el voto en blanco gana la elección se debe repetir el proceso con nuevos candidatos.

La alteración del orden público provocó la quema de la sede de la Registraduría en Gamarra. Foto: EL TIEMPO

Para el desarrollo normal de las elecciones atípicas del 24 de diciembre, la Registraduría Nacional habilitó una nueva sede en Gamarra donde se adelantan labores pertinentes para esta nueva jornada.

En el municipio todo está listo

En esta localidad podrán acudir a las urnas 11.248 personas para elegir al alcalde que los gobernará durante el periodo 2024-2027. De esta cifra, 5.809 son hombres y 5.439 mujeres.



En el sonajero político se perfilan varios precandidatos, entre ellos, Celso Arévalo por el partido de la U, abogado de 36 años de edad, pariente cercano de Duperly Arévalo Carrascal, quien falleció durante el incendio de la Registraduría.



En este mismo listado figura Cristian Márquez respaldado por el partido político En Marcha, hermano de Fernando Rafael Márquez, a quien el Consejo Nacional Electoral le revocó la candidatura el pasado 12 de octubre.



También a aspiran a este cargo, Dilzo Antonio Armesto Sampayo, del Movimiento de Salvación Nacional; Shirley Paola Franco Otálora, del Partido Conservador; Sandra del Pilar Otálvarez Martínez, de Coalición Pacto Histórico Colombia Puede.



Para garantizar del proceso electoral se vienen realizando Comités de Seguridad en todo el territorio.



En este sentido, la administración municipal decretará ley seca desde el 23 de diciembre hasta las 6:00 A.M. del día 25. La jornada electoral iniciará desde las 8:00 A.M. hasta las 4:00 P.M.



“Tenemos confianza en Dios que no se repitan los hechos lamentables que se presentaron hace pocos días. La comunidad debe tener un comportamiento mucho más objetivo y definir sus diferencias políticas en las urnas”, recalcó Diomar Claro, alcalde de Gamarra.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar