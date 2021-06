Acueducto en Bolívar costó casi $ 5 mil millones pero no funciona

Galerazamba, un pueblo de 500 casas en la frontera de los departamentos del Atlántico y Bolívar, a orillas del mar Caribe, es una de las grandes promesas del turismo para la región.



Sus 1.600 habitantes se han beneficiado históricamente de las minas de sal al aire libre. Son más de una hectárea de piscinas las cuales se tornan de color rosado entre los meses de marzo y agosto por cuenta de la Artemia Salina que hace del paisaje una novedad para los viajeros que llegan en busca del ‘mar rosado’.

Galerazamba es un corregimiento del municipio de Santa Catalina (Bolívar), que se levanta desde mediados del siglo pasado a un costado de la vía al mar.



Está en el punto central entre Cartagena y Barranquilla, a solo 45 minutos de cada una de las dos ciudades.

Además del ‘mar rosado’, otro atractivo de la región son los volcanes de lodo a los cuales atribuyen propiedades medicinales.



Los paisajes exóticos de Galerazamba han sido escenario de videos musicales de los cantantes Carlos Vives y Fonseca, en los cuales la comunidad ha sido protagonista.

Piscinas rosadas, atractivo de Galerazamba Foto: Karin Márquez

Sin embargo, esa ubicación estratégica y potencial turístico hoy no significa mucho para un pueblo que no tiene agua potable.

Millonaria inversión en un acueducto que no opera

"La Gobernación de Bolívar invirtió 4.320 millones de pesos en las fases I y II para la construcción, ampliación y optimización del acueducto para Galerazamba, además de 500 millones de pesos más en interventorías", señala Karin Márquez, líder comunitario de Galerazamba.



El comité pro agua del corregimiento, la veeduría creada por los habitantes del pueblo para reclamar sus derechos al sagrado líquido, denuncia que el acueducto fue entregado el 5 de junio del 2019, pero hoy no opera.



“Este acueducto es base del desarrollo social, mejoramiento de la calidad de vida y fácil acceso a los procedimientos de bioseguridad ante la pandemia del covid-19, como lo es el lavado frecuente de manos con agua y jabón”, añade el comité en una carta enviada a la Procuraduría y Contraloría, solicitando acompañamiento de los órganos de control.



Según la veeduría, el sistema de acueducto del corregimiento no funciona y ha presentado problemas en su infraestructura, mucha de la cual fue saqueada, pese al alto presupuesto invertido por la Gobernación, en un claro detrimento patrimonial.



El pasado 5 junio se vencieron las pólizas de cumplimiento y el acueducto construido por la gobernación de Bolívar no opera. La comunidad sigue esperando el agua potable, carencia que marca el atraso de la población y aleja el turismo.



Habitantes de Galerazamba (Bolívar) siguen sin acueducto pese a que Gobernación invirtió casi 5 mil millones de pesos en la obra. Parte de la obra, entregada en 2019, ya fue saqueada. @ELTIEMPO @ColombiaET @Minvivienda @MinAmbienteCo @vablelscaff @PGN_COL @CGR_Colombia pic.twitter.com/PxwCHxDSbO — John (@PilotodeCometas) June 25, 2021

Una paradoja: el pueblo tuvo acueducto hace 30 años

Pero Galerazamba no fue siempre un pueblo carente de agua potable.



Hace 70 años el Banco de la República, que edificó todo el sistema para la minería de sal al aire libre, construyó una represa y 6 pozos artesanales, de 8 metros de profundidad, que fueron la base para el primer acueducto del pueblo.



También fue construida una línea de tuberías, pero el pueblo se expandió y hoy resulta insuficiente y vetusto.



Ahora hacen uso del viejo acueducto una vez cada dos semanas pero el agua no es tratada, y pese a que el sistema tiene 6 pozos artesanales, sólo funcionan dos que están al lado de la represa, a 600 metros del pueblo.



la obra es un elefante blanco más que se deteriora entre salitre y el follaje y no presta ningún servicio

TWITTER

Para consumir agua potable, los habitantes de Galerazamba la deben comprar en carrotanques.



La gente de Galerazamba compra el agua potable a los camiones cisterna., pero traer un camión cisterna desde Cartagena o Barranquilla con 10 metros cúbicos de agua potable tiene un costo de 350.000 Pesos.



"Un hogar gasta en promedio un metro cúbico (1.000 litros) solo para consumo humano, que suman 40.000. Un elevado costo que no pagan ni en os sectores más exclusivos de Cartagena o Barranquilla", añade Márquez.



Además, esto hace inviable la operación de cualquier proyecto turístico en el pueblo: un hotel o un restaurante de calidad, serían insostenibles.



Cansados de no tener el líquido vital, la comunidad junto con la Fundación Juan José Payares Bustos ahora buscan habilitar los pozos viejos para tener más caudal, también gestionan una motobomba.

Caseta de la planta fue saqueada. No hay motobomba, ni tubería, ni transformador. Foto: Comité pro agua del corregimiento de Galerazamba

Se han robado parte del nuevo acueducto

Según los líderes de la población, el contratista señala que la motobomba se la llevó una persona que cuidaba el predio, porque le adeudaban dinero. El techo de la bodega donde estaba la planta se lo llevaron y los equipos eléctricos con los controles desaparecieron. El transformador lo recuperó el municipio.



El nuevo pozo que construyó la Gobernación, a través de la Secretaría de Hábitat, está ubicado a 17 kilómetros del pueblo, en el sector llamado ‘La Europa’. La nueva tubería, pasa por los corregimientos de Lomarena y Pueblo Nuevo donde las autoridades han detectado al menos 70 conexiones ilegales por donde se roban el preciado líquido.



Alcaldía de Santa Catalina responde

En entrevista con EL TIEMPO, Manuel Polo, alcalde del municipio de Santa Catalina, que debe operar el acueducto, señala que cuando inició su mandato en enero del 2020 la obra ya presentaba afectaciones y por ello se ha negado a recibirla.



“Desde el primer día de mi administración me puse al frente del acueducto. Hice las primeras observaciones y lo encontré sin funcionar, hasta el día de hoy que no ha funcionado”, dice Polo.



Ante el clamor de la comunidad, la Gobernación de Bolívar citó a una reunión para el próximo 29 de junio. Pero la gente exige la presencia de la Contraloría y la Procuraduría.



“El acueducto lo debe operar el municipio, es verdad, siempre y cuando este apto para dicha operación, pero nunca ha operado”



“Este es un problema cuya responsabilidad es de la firma constructora, que debe terminar el proyecto al ciento por ciento, para que así el municipio pueda entrar a operarlo.



La Secretaría del Hábitat, de la Gobernación de Bolívar, sostiene que la obra se entregó las óptimas condiciones.



“No podemos invertir recurso en una obra que ni siquiera ha entrado en operación. El acueducto lo recibió el anterior alcalde en el mes de diciembre del 2019, y en enero del 2020 ya no funcionaba”, concluye el alcalde.

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas

