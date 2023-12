En Fonseca más de 31 mil personas  están habilitadas para elegir alcalde y concejo

Este domingo 17 de diciembre se llevarán a cabo las elecciones a la alcaldía y concejo del municipio de Fonseca, (La Guajira), luego de que la comisión escrutadora departamental tomara la decisión de repetir las elecciones debido a los actos vandálicos que afectaron el 25 por ciento del censo electoral.



De acuerdo a lo señalado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, un total de 31.386 ciudadanos, 15.996 mujeres y 15.390 hombres, están habilitados para votar en los 12 puestos de votación que estarán conformados por 71 mesas.

De cinco candidatos postulados para las elecciones de octubre quedaron dos en la contienda, los cuales habían punteado en votación ellos son: Enrique Luis Fonseca Pitre, quien se inscribió por el Grupo Significativo Sí Podemos en coalición con la Agrupación Política En Marcha y el Partido de la U; Micher Pérez Fuentes, del Partido Político ASI.



Mientras que al concejo los partidos que inscribieron listas son: Alianza Social Independiente ASI, Alianza Verde, Cambio Radical, Dignidad & Compromiso, Esperanza Democrática, Liberal Colombiano, Demócrata Colombiano, Comunes, el Movimiento Alternativo Indígena y Social Mais, el Partido de la U y la Agrupación Política En Marcha.



En la jornada electoral se realizará con base en el decreto No. 208 del 10 de noviembre de 2023, expedido por la gobernación de La Guajira, fueron designados 520 jurados de votación, de los cuales 426 son titulares y 94 remanentes.



En esta oportunidad el Consejo Nacional Electoral (CNE), a través de la Resolución 9223 de 2023 dejó sin efecto la inscripción de 537 cédulas de ciudadanía en el municipio de Fonseca para las elecciones territoriales 2023, al no acreditarse la residencia electoral de dichos ciudadanos, los cuales no podrán votar este domingo.

Estas son las razones por la que se repiten las elecciones

Es de recordar que el pasado 29 de octubre, a eso de las tres de la tarde, un grupo de personas ingresó a los puestos de votación instalados en el colegio de Bachillerato Agrícola del corregimiento de Conejo y en las instituciones educativas La Inmaculada y Calixto Maestre, de la zona urbana, destruyendo el material electoral de 41 de las 98 mesas de votación instaladas en esa localidad.



Según se conoció un 26,54 por ciento del material electoral fue abandonado y después recuperado por las autoridades por lo que conforme al numeral 1 del artículo 288 de la ley 1437 de 2011, por el cual se estipula las consecuencias de la sentencia de anulación del acto de elección se contempla que en el caso que los actos de violencia hayan afectado el derecho al voto a más del 25 por ciento de los ciudadanos inscritos en el censo de una circunscripción electoral se ordenará repetir la elección en toda la circunscripción.

La comisión escrutadora departamental tomó la decisión de repetir las elecciones a alcaldía y concejo del municipio de Fonseca, al sur de La Guajira, debido a los actos vandálicos que afectaron la votación de tres puestos, los cuales superaron el 25 por ciento del censo electoral de esta localidad.



Asimismo, se pudo determinar que se perdió la cadena de custodia de un material electoral que quedó en las instituciones educativas La Inmaculada y Calixto Maestre.



La decisión quedó amparada por la Resolución 007 del 10 de noviembre del presente año, la cual fue dada a conocer en audiencia pública por la comisión escrutadora departamental que resolvió el desacuerdo de los miembros de la comisión de Fonseca allanándose a no declarar las elecciones a la alcaldía y concejo de esta localidad.



En dicha resolución, de conformidad con la ley 163 de 1994, se excluyó de la votación de las 41 mesas de los tres puestos de votación afectados y se incluyó las 57 mesas de votación de los demás puestos de votación que fueron debidamente escrutados para la declaración del cargo de gobernador y de la Asamblea de La Guajira.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha