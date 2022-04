La situación en la Sierra Nevada de Santa Marta, jurisdicción de Ciénaga, Magdalena sigue siendo grave, de acuerdo a la información suministrada por las autoridades.



(También: Recompensa: $ 20 millones por paradero de asesinos de Policía en Cartagena)



En las últimas horas se conoció que dos menores de edad desaparecieron en medio de los combates presentados en los últimos días entre ‘Los Pachencas’ y ‘Clan del Golfo’ por la disputa del control de territorio.



Los adolescentes son de 13 y 16 años, quienes desde el pasado viernes salieron de sus casas y no regresaron.

La Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Activistas y Líderes Sociales, de la Sierra Nevada (PDHAL) indicó qué hay preocupación en la familia, pues temen que hayan sido asesinados o reclutados por alguno de estos dos grupos en enfrentamiento.



(Lea: Asesinan exalcalde del municipio González (sur del Cesar))



“Es importante que se establezca qué pasó con los menores y en caso de haber sido reclutados, es una violación al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por lo cual exigimos que sean devueltos sanos y salvos”, indica un comunicado firmado por la organización defensora de derechos humanos.

Aumenta el número de desplazados

La misiva también informa que ya son más de 500 las personas, entre adultos y niños que se desplazaron para proteger sus vidas del fenómeno violencia que existe en el corregimiento de Siberia, vereda La Secreta.



La mayoría de afectados se encuentran en el municipio de Ciénaga, allí ya están siendo atendidos por la alcaldia municipal.

Esto es una crónica de hecho anunciado, que lamentablemente no se le prestó la atención. Es urgente que se fortalezcan las acciones para desterrar a estos grupos armados de la zona FACEBOOK

TWITTER

El alcalde de esa localidad, Luis Tete Samper, señaló que lo que está pasando es una “catástrofe social”.



Aunque en estos momentos los desplazados están siendo asistidos con ayudas humanitarias, el mandatario teme que sigan llegando más familias y se desborde la capacidad institucional.



“Esto es una crónica de hecho anunciado, que lamentablemente no se le prestó la atención. Es urgente que se fortalezcan las acciones para desterrar a estos grupos armados de la zona”, manifestó Tete.



(No deje de leer: Este es el dueño de la camioneta que casi provoca un accidente en Bolívar)



El alcalde de Ciénaga anunció que el jueves se tiene programada la visita del Ministerio de Defensa e Interior para abordar el problema de seguridad en la Sierra Nevada y establecer nuevas medidas.



El Ejército desde el domingo hace presencia en la jurisdicción para recuperar el control y el orden público.



Los militares han solicitado un tiempo de tres días para garantizar que cesen los enfrentamientos a bala.



De todas maneras, el mandatario de Ciénaga expresó que solicitará a las familias desplazadas que se mantengan en el casco urbano, hasta que no hayan todas las garantías para un retorno seguro.



“Ellos han dicho que quieren retornar, pero no no los podemos mandar hasta que el área no esté segura y con los protocolos necesarios. Eso quiere decir que estarán por un tiempo ya sea donde sus familias o en albergues que se dispondrán”, puntualizó el alcalde.

También le puede interesar leer

5 mil familias del Atlántico dejaron de cocinar con leña



En paro trabajadores del Hospital de Corozal (Sucre) por millonaria deuda

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv