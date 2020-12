En El Retén, Magdalena, realizan cabalgata en medio de la pandemia

El municipio de El Retén, Magdalena, volvió a ser noticia por el mal comportamiento de sus habitantes en medio de la pandemia del covid-19. Esta vez, las autoridades tuvieron que intervenir y desarmar una cabalgata que se organizó de forma irresponsable en el marco de las festividades decembrinas.



Alrededor de 50 caballistas y personas en vehículo con sonido participaron de esta actividad protagonizando aglomeraciones que pusieron en riesgo la salud de la gente.

Este acto fue rechazado por el alcalde municipal Jorge Serrano, quien en cuanto tuvo conocimiento, ordenó a la Policía que tomara las medidas pertinentes.

"Es triste darse cuenta que no queremos aprender, que la insensatez nos supera y que nuevamente el pueblo se encuentre en el ojo del huracán por la indisciplina de sus habitantes", indicó el alcalde.



(Lea también: ‘Mis muletas no son un obstáculo’: Gobernadora del Atlántico)



Los efectivos policiales interceptaron la cabalgata y alcanzaron a imponer por lo menos 17 comparendos. Los participantes de inmediato se dispersaron, algunos incluso hacia los municipios de Fundación y Aracataca, de donde eran procedentes.

El mandatario local lamentó que de este acto participara hasta el concejal Nicolás Viscaíno, perteneciente al Partido Verde.



Esta no es la primera vez que en este territorio desafían el virus de esa manera; a mediados de junio también realizaron una corraleja humana, con gran afluencia de personas. Las autoridades igualmente han tenido que intervenir peleas de gallo y fiestas clandestinas desde que inició la cuarentena por el Covid-19.

A la fecha El Retén reporta 12 fallecidos por coronavirus.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv