En sus casas sepultan a nativos asesinados en Argelia, Cauca

Autoridades Tradicionales del Territorio sa´th tama kiwe en Caldono, Cauca, manifestaron su preocupación por los recientes asesinatos de los cuatro jóvenes indígenas en el municipio de Argelia.

Según dieron a conocer, en horas de la noche del pasado 14 de marzo, Luis Huber Guainas Alos y José Over Tumbo Chocue, fueron asesinados y torturados. Ambos fueron encontrados esposados.



Las comunidades indican que el primero de ellos apenas se había graduado el año pasado como bachiller del Colegio Álvaro Ulcué Chocué, mientras que el otro apenas había terminado de pagar su servicio militar obligatorio en el Ejército “y tal vez por esa condición fueron asesinados”.



Dos días después, el 16 de marzo, fue asesinado Wilton Guetoto Cayapu de 19 años de la vereda Santa Elena del Resguardo Indígena de San Lorenzo de Caldono y otro joven al parecer por sus facciones, también perteneciente a las comunidades indígenas, aunque aún está sin identificar.

En el corregimiento Pueblo Nuevo de Caldono se realizó el sepelio de José Hubert Tumbo, uno de los jóvenes indígenas asesinados en Argelia, Cauca esta semana. Foto: Santiago Saldarriaga En el corregimiento Pueblo Nuevo de Caldono se realizó el sepelio de José Hubert Tumbo, uno de los jóvenes indígenas asesinados en Argelia, Cauca esta semana. Foto: Santiago Saldarriaga En el corregimiento Pueblo Nuevo de Caldono se realizó el sepelio de José Hubert Tumbo, uno de los jóvenes indígenas asesinados en Argelia, Cauca esta semana. Foto: Santiago Saldarriaga En el corregimiento Pueblo Nuevo de Caldono se realizó el sepelio de José Hubert Tumbo, uno de los jóvenes indígenas asesinados en Argelia, Cauca esta semana. Foto: Santiago Saldarriaga En el corregimiento Pueblo Nuevo de Caldono se realizó el sepelio de José Hubert Tumbo, uno de los jóvenes indígenas asesinados en Argelia, Cauca esta semana. Foto: Santiago Saldarriaga

“Como autoridades de este gran territorio, nos duele profundamente la muerte de nuestros jóvenes Nasas, quienes representan el futuro de este caminar hacia la consolidación de los planes de vida y la continuidad de las luchas iniciadas por los mayores. El Pueblo Nasa del Cauca siempre ha estado en la mira de los grupos armados, tanto legales como ilegales y creíamos que con el proceso de paz se minimizaba la violencia contra nuestros comuneros, pero se ha ido agudizando hasta llegar a extremos de ser un genocidio sin precedentes por parte de los grupos armados, quienes no saben usar el valor de la palabra, sino el estruendo de los cañones de sus fusiles, dejando tras sí una estela de muerte y desolación, como si con esos hechos fueran a solucionar el conflicto reinante en este momento. Sin saberlo, solo están sembrando semillas de odio y de desesperanza hacia las comunidades indígenas, quienes siempre hemos buscado una verdadera paz, no solo en nuestros territorios sino en toda Colombia”, expresó la Asociación de Cabildos Ukawe´sx Nasa Çxhab Sa’th Tama Kiwe.



Tumbo fue sepultado en el corregimiento Pueblo Nuevo de Caldono de donde era oriundo. Decenas de indígenas y guardias acompañaron sus honras fúnebres que por disposición de sus familiares y autoridades fue sepultado en su propia casa y no en un cementerio, debido a que creen que son abandonados.



Este viernes hubo dos sepelios. El sábado serán sepultados otros dos.



Por otra parte, un líder de Argelia que pidió por seguridad, su nombre no fuera revelado, señaló que los jóvenes nativos que fueron asesinados, estarían presuntamente reclutados por un grupo armado ilegal, al parecer la columna ‘Carlos Patiño’, disidencia de las Farc, aunque no se sabe si de forma forzada o voluntaria y que fueron asesinados en dos retenes al parecer, del ELN, uno el 14 de marzo, y otro el 16.



“Resulta que allá hay una guerra tanto militar como de inteligencia y lo que pasó es que el ELN, y es una cosa que también hace la Carlos Patiño, es que los mató por no ser afín al grupo. Cuando hacen eso no lo matan de una, siempre lo torturan, y aquí el patrón de conducta es que los cuatro eran de Caldono”.



El Instituto De Estudios para El Desarrollo y La Paz (Indepaz), fue quien denunció la muerte de estos jóvenes en el corregimiento El Plateado, hecho que calificó como masacre.



El secretario de Gobierno de ese departamento, Luis Angulo, confirmó el hecho y señaló que los cuatro hombres eran de la comunidad indígena. Hay una quinta víctima, es una mujer, afrodescendiente.



Sobre el cuerpo de la mujer, fue encontrado un letrero que decía: Por calumniadora a la organización, expendedora y consumidora.



MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX HALABY

POPAYÁN

