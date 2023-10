En el evento Gobierno Escucha, gobernador de Córdoba y alcaldes fueron ‘silenciados’

El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez y los alcaldes del Departamento denunciaron la forma como fueron ‘silenciados’ en el evento de la Presidencia de la República, celebrado en el municipio de Montelíbano, que se denominaba, ‘Gobierno Escucha’.



Para los funcionarios departamentales y municipales, es contradictorio que en un acto donde se escucha a la comunidad y a los dirigentes de la región en busca del apoyo del Gobierno Nacional para la consecución de proyectos, se le niegue la posibilidad de exponer sus ideas.



(Además: Recompensa por asesinos de turista estadounidense baleado en atraco en Cartagena)

“Ante los medios de comunicación expresamos nuestra extrañeza, porque no se nos permitió el uso de la palabra, no sólo a mí, sino también a los alcaldes de Montelíbano y Puerto Libertador”, dijo el gobernador Orlando Benítez.



(También: Palenque: ANT ratifica Titulación Colectiva al primer pueblo libre de América)



Señaló que era contradictorio que una iniciativa que se llama ‘El Gobierno Escucha’, no escuche, lo que hace complejo un proceso de articulación conducente a construir mejores condiciones de vida para la población.

Sin la palabra

Manifestó el gobernador de Córdoba Orlando Benítez, que desde muy temprano la administración departamental, con todo su gabinete hizo presencia en Montelíbano atendiendo la invitación del Gobierno Nacional, con la presencia además de los 30 alcaldes de los municipios del Departamento.



(Vale la pena leer: Diálogo entre víctimas y victimarios en Orinoquía)



“Llegamos con la expectativa en el Marco de la política del Gobierno Nacional, ‘Gobierno Escucha’, de ser escuchados y paradójicamente eso no sucedió. No hicimos parte del orden del día y se nos negó la palabra cuando la solicité al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -DAPRE- y a los demás miembros del equipo del Gobierno Nacional”, indicó.

Manipulación del escenario

Señaló que no es posible que se manipulen esta clase de escenarios y que no se permita la entrada libre a las personas al escenario, por la gran cantidad de personas que se quedaron por fuera del evento.



“No sabemos ni cómo, ni cuándo se generó la concurrencia y cómo se planteó la participación de quienes dijeron ser voceros. No tuvimos la oportunidad de responder algunas inquietudes y planteamientos que se hicieron de manera injusta y errada, sin ser de nuestra competencia”, precisó.



(Lo invitamos a leer: Mineros habrían sido obligados por el Eln a permanecer más de tres días en una mina)



“Sabíamos que a pocos días de unas elecciones podían ser politizados esta clase de escenarios para generar situaciones distintas a las que las que se pueden hacer cuando se sienten a la mesa para escuchar al pueblo y resolver los problemas de Montelíbano, del San Jorge, del sur de Córdoba y del Departamento en general”, afirmó.



Aseveró que lo que ocurrió en el acto del Presidente Gustavo Petro, fue más gritar que escuchar a las comunidades que históricamente han sido golpeadas por la violencia.

“Eso no le queda bien a un líder venir a generar espacios de división, fragmentación y de falta de articulación. Las necesidades no tienen color político, esto no es asunto de izquierda, de derecha, o de centro”.



“Hemos sufrido mucho por la violencia, somos un pueblo resiliente, seguimos abiertos a trabajar con el Gobierno Nacional, queremos que le vaya bien al Presidente Petro, porque si a él le va bien, nos va bien a todos”, expresó.



Indicó que es la primera vez que Córdoba cuenta con un Presidente y que esperaban que eso se pudiera traducir en una bonanza de obras y progreso para una tierra que tanto lo anhela, lo necesita y lo merece.

Durante el evento en Montelíbano, el Presidente Petro entregó títulos de propiedad a 13 familias campesinas, a través de la Agencia Nacional de Tierras -ANT-, equivalente a 21,8 hectáreas.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo