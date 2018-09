En el Eje Cafetero, urnas esperan a 40.448 caficultores

En medio de una de las crisis más profundas de la caficultura del país, 40.448 productores del Eje Cafetero están habilitados para votar durante este fin de semana en las elecciones cafeteras.

Directivos de los comités departamentales de Cafeteros anticipan que se vivirá una fiesta democrática del gremio, sin embargo voceros de las Dignidades Cafeteras y Agropecuarias denuncian que ha habido injerencia política y hasta compra de votos.



En los 14 municipios de Risaralda 14.363 cafeteros podrán elegir entre 12 planchas para el comité departamental y 63 listas para los comités municipales. En diez municipios los comicios se celebrarán hoy y en los cuatro restantes, Quinchía, Guática, Mistrató y Belén de Umbría, mañana. Habrá 147 mesas de votación y el dispositivo de seguridad contará con 350 policías y 225 soldados del batallón San Mateo.



El director del Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda, Jorge Humberto Echeverri, afirmó que a pesar de la situación actual, “con mayor razón deben salir a votar, a apoyar su Federación (Nacional de Cafeteros) porque finalmente lo que nos hace fuertes es precisamente la ‘gremialidad’. Este fin de semana los caficultores tienen que salir a apoyar sus líderes, sus voceros y defender todo lo que se ha construido en 90 años”.



Franklin Echeverry, presidente del Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda, coincide con el director ejecutivo en que los cafilcultores saldrán a votar en buen número pese a las circunstancias. “Yo creo que los cafeteros van a responder, no va a ver apatía y de todas maneras con la situación actual, si la gente quiere va a ver un buen proceso y buena gente participando”, comentó Echeverry.



Para Duberney Galvis, coordinador de Dignidad Cafetera en Risaralda, estas elecciones cafeteras “deberían ser las más importantes de la década debido a los actuales problemas, pero lamentablemente estas tomaron más un tufo de asegurar poderes políticos para todos los lados que de buscar representantes para el debate en esta cosecha de precios bajos”.



Galvis precisó que con “tufo político” se refiere a “que el bloque mayoritario del Comité Departamental de Risaralda apoyó la campaña del Centro Democrático (que sacó un senador de origen cafetero, Alejandro Corrales) y hoy están haciendo campaña para mantener ese bloque”.



Echeverri negó esas aseveraciones y precisó que este fin de semana no habrá prácticas como compra de votos. Además, invitó a denunciar esos casos ante la Misión de Observación Electoral, que será la veedora nacional de los comicios. “Esta Federación no es partidista. La política nuestra es el café”, aseveró el director.

Quejas en Quindío

En Quindío todo está listo para que 3.805 caficultores puedan acudir a las urnas para elegir a sus representantes en 10 Comités Municipales y 12 representantes al Comité Departamental de Cafeteros.



Según contó el director ejecutivo del Comité de Cafeteros del Quindío, José Martín Vásquez, en total se habilitaron 34 mesas, en las que estarán presentes 105 jurados que son estudiantes de las universidades del Quindío y La Gran Colombia y aprendices del Sena, “esto con el fin de garantizar la transparencia y legitimidad del proceso”.



Aunque el director del Comité afirmó que espera que estas elecciones sean un ejemplo de “unión gremial, tranquilidad y transparencia”, hay denuncias en la circunscripción Córdoba – Pijao.



Según uno de los candidatos y uno de los voceros del movimiento Dignidad Agropecuaria en Quindío, Carlos Arturo López, se ha presentado compra de votos a pesar de que hace unos meses la Federacafé envió una circular donde pedía que los candidatos que aspiraban a reelegirse no entregaran donaciones ni regalos. “En agosto el presidente del Comité (de Cafeteros) de Pijao entregó 1.055 mil pesos para 50 bultos de cementos para construir placas-huellas en una vereda y hasta participó en la inauguración, luego llevaron al Parque del Café a 82 personas de la vereda La Concha donde vive uno de los candidatos”.

Agregó que ya denunció estos hechos ante la Federación “y hay muchos testigos de esta situación”.



Por su parte, el delegado al Congreso Cafetero por Circasia y Montenegro, Fáber Buitrago señaló que “conozco el caso de la circunscripción Córdoba – Pijao y se han elevado las denuncias, estamos llamando a la celeridad en el proceso porque hay que abrir una investigación y mirar si es cierto lo que dice la persona que está acusando y que los acusados se defiendan. El gremio cafetero tiene que dar ejemplo y tienen que llegar unos líderes proactivos”.



Ambiente en Caldas

En el caso de Caldas 22.280 caficultores están habilitados para votar en las 262 mesas dispuestas en los 25 municipios cafeteros. En el departamento se inscribieron 153 listas y 13 planchas de las que se elegirán 300 representantes: 12 integrantes de cada uno de los 24 Comités Municipales y 6 delegados, al Congreso Nacional de Cafeteros.



En medio de la crisis que afronta el gremio, miembros del sector recuerdan la importancia de participar en estos comicios para que se geste un cambio interno dentro del gremio. “Falta mucho por trabajar y aún inconvenientes sin resolver porque todavía existen intereses ajenos al gremio que pesan sobre las decisiones. A la Federación hay que hacerle una cirugía profunda, análisis de su sistema de costos y otras reformas para las que se requieren mejores condiciones, que cambien las mayorías y se expresen otros sectores”, mencionó Oscar Gutiérrez Reyes, dirigente de Dignidad Agropecuaria Colombiana y Dignidad Cafetera en Caldas.



Para Gutiérrez son muchos los retos que tiene los futuros delegados: deudas de los productores, mejoramiento de carreteras y alcantarillados y por supuesto el fondo de estabilización de precios. De ahí, la importancia de votar y “empezar a generar cambios internos que se reflejen en beneficios para el caficultor”, añadió.



“Si el lunes obtenemos resultados superiores a los de las elecciones pasadas será muy importante para que el Gobierno Nacional entienda que somos un gremio organizado y seguimos siendo parte del primer renglón de la economía agraria. Esta crisis hay que enfrentarla a través del Gobierno y la institucionalidad", comentó Rubén Darío Rendón, miembro actual y aspirante al Comité de cafeteros de Caldas.



Para Rendón, votar en este momento coyuntural es un deber de las 560.000 familias caficultoras del país. “Son necesarios representantes que gestionen prontamente una solución al tema de precios, todos los programas que se desarrollan en los comités son importantes pero lo principal es que entre todos se logre encontrar un precio de sustentación para que no tengamos que vender a perdida”, resaltó Rendón.