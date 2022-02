Cesar Preciado, vicepresidente de la Asociación de Desaparecidos Luz y Esperanza, ahora más que nunca abriga la ilusión de que el cuerpo de su hijo pueda estar entre los 36 que serán exhumados e identificados en el cementerio de Tumaco, en la Costa Pacífica de Nariño.



La desaparición de Jonathan Walberto Preciado se produjo hace cinco años y su padre con la voz quebrada admite que “las personas que han hecho este mal no solamente le hicieron un daño al joven que se llevaron, sino que lo hicieron a toda la familia”.



Con dolor en su alma admite que “hace cinco años en mi casa estamos esperando noticias de mi hijo”, pero lo hace ante un nutrido grupo de personas que asistieron a un acto simbólico, en homenaje a las víctimas de desaparición forzada en Tumaco.



Se trató de la apertura de la intervención en el cementerio municipal, en la que están comprometidos la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, Casa de la Memoria de Tumaco, Alcaldía de Tumaco, Gobernación de Nariño, Mesa Departamental de Desaparición, Fiscalía y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.



Por eso, las asociaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada quisieron realizar un ritual con las tradiciones ancestrales del Pacífico Nariñense que incluyó la eucaristía con la participación de las mujeres cantoras, todo con el propósito de dar una apertura espiritual a las labores forenses que a partir de este 15 de febrero adelantará el Grupo de Búsqueda de Personas Desaparecidas, GRUBE, y el Instituto de Medicina Legal.



Preciado asegura que “hay un cansancio y hay un dolor en nuestro corazón”, y no puede contener de nuevo las lágrimas cuando dice que “es muy duro saber que mi hijo se fue de la casa, uno espera que él llegue pero no llega, esperamos que el Señor nos ayude porque hay personas que se están muriendo en el intento de buscar a sus seres queridos”.

Familiares de víctimas de desaparición forzada realizaron un ritual especial. Foto: Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda

Margarita Granja como representante legal de la Asociación de Familiares de Desaparecidos del Pacífico, estima que el paso que ahora se da es como un alivio y un consuelo en medio de la enorme tristeza que guarda, “porque permitirá aclarar muchas situaciones de agonía y desesperación que tenemos en nuestros hogares”.



Aunque la mujer reconoce que todo no se va a resolver ya, pero cree que se trata de un gran paso y esfuerzo gracias a las informaciones entregadas en su tiempo a las autoridades competentes acerca de la desaparición de los seres queridos.



También se escuchó en el emotivo evento la voz de aliento del sacerdote de la iglesia Santa Teresita de Tumaco, padre Andrés Marín, quien considera que “las personas no pueden terminar su duelo hasta que sepan dónde está el cuerpo de su ser querido”.



El religioso opina que se trata de un gran acierto realizar este proceso “para que estas familias puedan descansar, eso genera paz en el duelo de las personas que no han podido sanar eso en sus memorias”.

No se pueden repetir más

De acuerdo con Naya Parra, coordinadora en Nariño de la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, las desapariciones no se pueden volver a repetir y recalca que la intervención en el cementerio por solicitud de los familiares de las víctimas empezó con el acto de la memoria.



“Esto empieza como un clamor de hace muchos años, aquí se estaban perdiendo los cuerpos porque no ha habido un manejo adecuado”, pero además dice que es un lugar de impunidad “hay personas que han sido sepultadas como NN sin darles un manejo adecuado de los cuerpos”.



Señala que en Colombia hay más de 120 mil personas desaparecidas, al tiempo que hay más de 27 mil cuerpos de personas sin identificar en los cementerios del país.



En principio la exhumación de los 36 cuerpos se adelantará durante 10 días, diligencia judicial que estará a cargo de profesionales de la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal.



“Esperamos que también se haga una devolución a las víctimas al finalizar el proceso, para que ustedes sepan cuáles fueron los hallazgos”, subraya y aclara que este será un proceso que tardará un tiempo.



La subsecretaria de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación de Nariño, Juliana Viveros, entiende que también se hace necesario brindar el acompañamiento psicosocial a los familiares de las víctimas, por lo que un grupo de profesionales se encargará de velar por su salud mental.



La Casa de la Memoria de Tumaco es otra de las entidades que ha venido acompañando esta iniciativa, cuyo director José Luis Fonci, comenta experiencias interesantes que allí se ponen en práctica, como las mujeres que han sufrido hechos victimizantes y que se reúnen a tejer, “mientras ellas tejen conversan, se dan un abrazo, se ayudan las unas a las otras, allí no hay una psicóloga, todas son psicólogas”.



De acuerdo con las investigaciones adelantadas por el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres, SIRDEC, en el departamento de Nariño existe un registro de 3.850 personas desaparecidas, de las cuales 3.100 aún continúan desaparecidas.



Los municipios con una mayor afectación son Pasto con 1.208 desapariciones reportadas, Tumaco, 775 y Barbacoas, 230.



MAURICIO DE LA ROSA

PASTO