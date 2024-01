En el Cartagena Festival de Música también hay conferencias y conciertos gratuitos 

La XVIII versión del Cartagena Festival de Música, Patrimonio Cultural de la Nación, que cierra el 13 de enero próximo, tendrá eventos con entrada libre: conciertos, un ciclo de conferencias-conciertos, dos exposiciones y una proyección en pantalla gigante. ¡Prográmese!



Los sonidos de la ‘Sinfonía de la Naturaleza’ llegarán esta noche al Parque Lineal del barrio Crespo, en la zona norte de Cartagena, gracias a una proyección en pantalla gigante con entrada gratuita, a las 7 p. m. Los asistentes podrán disfrutar del concierto inaugural del XVIII Cartagena Festival de Música, protagonizado por el Ensamble Allegria, el director Ingar Bergby, el pianista Olli Mustonen y la violinista Eldbjörg Hemsing.



(Además: La Boquilla, el pueblo de pescadores en Cartagena que pierde el derecho a la tierra)

La Sinfonía de la Naturaleza llega esta noche al Parque Lineal de Crespo en pantalla gigante, en una de las presentaciones gratuitas del #CartagenaFestivalDeMúsica toda la información en ⁦@ELTIEMPO⁩ ⁦@ColombiaET⁩ ⁦@mincultura⁩ pic.twitter.com/Bpeeb11rAE — John (@PilotodeCometas) January 7, 2024

El Auditorio del Palacio de la Proclamación y el Auditorio Getsemaní del Centro de Convenciones serán los escenarios principales de los conciertos, en los que los asistentes podrán disfrutar de las interpretaciones de destacados solistas y agrupaciones nacionales e internacionales.



(También: 'No nos afectan redadas porque trabajamos en la calle', trabajadora sexual de Cartagena)



El martes 9 de enero, el Palacio de la Proclamación acogerá dos recitales de entrada libre con la participación de invitados internacionales así:



A las 11 a. m., el pianista ruso-lituano Lukas Geniušas protagonizará el concierto ‘Hablar a la naturaleza’, en el que interpretará obras de Claude Debussy, Jón Leifs y Jean Sibelius.



Luego, a las 4 p.m., se realizará el recital ‘El sonido de la memoria’, en el que participarán el pianista ruso Georgy Tchaidze, el violinista ruso Nikita Boriso-Glebsky y el Cuarteto de Cuerdas Nórdico de Noruega.

Facebook Twitter Linkedin

Santiago Cañón - Cartagena Festival de Música Foto: Akiro Palacio

Después del Puente de Reyes, en las últimas dos jornadas del Cartagena Festival de Música, los protagonistas serán los compositores y los artistas colombianos: será un ciclo de seis conciertos, todos con entrada gratuita, que empezará el 12 de enero, a las 11 a.m. en el Palacio de la Proclamación, con un homenaje al músico caleño Luis Carlos Figueroa protagonizado por la soprano Julieth Lozano y el pianista Alejandro Roca.



En ese mismo escenario, a las 4 p. m., y siguiendo con el formato de música de cámara, el Bogotá Piano Cuarteto realizará el concierto ‘Entre las danzas populares y la academia’, con un repertorio que incluye obras de Guillermo Uribe Holguín, Manuel María Párraga, Gentil Montaña, Hernando Marín y Mario Gareña con su famosa Yo me llamo cumbia.



(También: ¡Atención! Dos sismos sacuden Antioquia en la madrugada de hoy 7 de enero)



Las presentaciones del viernes 12 de enero finalizarán a las 7 p. m., en el Centro de Convenciones, con la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá, bajo la dirección de Manuel López-Gómez, y el pianista Georgy Tchaidze.



El sábado 13 de enero, último día de programación, incluirá dos recitales en el Palacio de la Proclamación: ‘Compositores colombianos con influencias europeas’, a las 11 a.m., con la violinista Laura Hoyos y el pianista Andrés Roa, y ‘Los quintetos para piano y cuarteto de cuerdas de Guillermo Uribe Holguín’, a las 4 p. m., con el Cuarteto Q-Arte y el pianista Miguel Pinzón.



En el concierto de cierre, que se realizará en el Centro de Convenciones a las 7 p. m., la Orquesta Sinfónica de Cartagena, dirigida por Paola Ávila, compartirá escenario con la soprano Julieth Lozano y el barítono italiano Maurizio Leoni. Esta presentación será un diálogo entre la música del norte de Europa y las melodías del Caribe colombiano.

Conferencias-conciertos de Giovanni Bietti

Facebook Twitter Linkedin

Giovanni Bietti habla en Cartagena sobre las claves de la música en encuentros muy amenos y profundos. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Como parte de su componente formativo, el Cartagena Festival de Música contará de nuevo con la participación del musicólogo italiano Giovanni Bietti, quien protagonizará una serie de charlas didácticas que ayudarán a apreciar mejor los contenidos de los conciertos.



Las charlas se realizarán diariamente a las 9 a.m. -a excepción del día inaugural, que será a las 4 p.m.-, en la Capilla del Hotel Sofitel Santa Clara, el auditorio del Palacio de la Proclamación y la Capilla del Hotel Charleston Santa Teresa.

Exposiciones en el Palacio de la Proclamación

y el Museo Histórico de Cartagena

Facebook Twitter Linkedin

Lutieres del Cartagena Festival de Música Foto: Cartagena Festival de Música

Esta edición del Cartagena Festival de Música tiene como imagen oficial la pintura Los páramos, de la artista Mónica Meira, quien se inspiró en una fotografía del Páramo de Santurbán que ilustraba un artículo de un periódico sobre el conflicto de la explotación del subsuelo. Desde ese punto de partida, Meira empezó una investigación sobre el ecosistema de los páramos colombianos, que se traduce en este paisaje en el que se mezclan las manchas abstractas con las formas figurativas.



La serie de Los páramos, realizada en pintura y dibujo, estará expuesta del 4 al 30 de enero en el Museo Histórico de Cartagena -MUHCA-, ubicado en el Palacio de la Inquisición. La entrada es libre y los horarios son: lunes a sábados, de 9 a. m. a 6 p. m., y domingos, de 10 a. m. a 4 p. m.



Por su parte, el Palacio de la Proclamación, del 11 al 13 de enero se podrá disfrutar de la exposición ‘Lutería clásica en Colombia’, compuesta por quince violines construidos por lutieres colombianos. Estos instrumentos son resultado del trabajo realizado por parte de los primeros estudiantes del programa de Tecnología en Construcción y Reparación de Instrumentos de Cuerda Frotada del Conservatorio del Tolima, que están finalizando su ciclo de formación de tres años.

Más noticias en Colombia

Cartagena