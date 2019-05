No recibirán basuras de tres municipios del área en El Carrasco

Con una carta enviada al Juez 15 Administrativo a la Autoridad de Licencias Ambientales (Anla) y a los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga, el alcalde Rodolfo Hernández -antes de hacerse efectiva su suspensión- notificó que la Empresa de Aseo de la capital santandereana dejará de recibir los residuos de los municipios de Floridablanca, Piedecuesta y Girón desde el próximo 18 de mayo.



Esta situación podría darse debido a que estos municipios no han girado los recursos que se pactaron para poder llevar a cabo la fase de desmantelamiento y clausura del relleno sanitario El Carrasco, el cual ya cumplió su ciclo útil.

La comunicación que llegó a cada uno de los alcaldes hace la advertencia de que si no giran los recursos este viernes 17 de mayo no podrán disponer la basura a partir de mañana 18 de mayo.



"Lo exhortamos, señor alcalde, a trasladar los recursos a más tardar el próximo viernes 17 de mayo, de lo contrario, nos veremos en la necesidad de no recibir las basuras de su municipio a partir del siguiente día, debiendo empezar a implementar su respectivo plan de contingencia que garantice la prestación del servicio de aseo en su jurisdicción", dice la carta.

La carta fue enviada a los alcalde de Floridablanca, Girón y Piedecuesta. Foto: Suministrada

Por su parte, la gerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Abigahil León, aseguró que no ven voluntad en los mandatarios de Girón y Floridablanca para efectuar el pago que se pactó en las mesas técnicas para hacer las obras necesarias para el desmantelamiento del relleno sanitario El Carrasco, cuyos recursos ascienden a 10.000 millones de pesos.



“A hoy solamente Bucaramanga es la que ha hecho el desembolso, los demás municipios no se han reportado, el único que medio ha dicho es Piedecuesta pero no ha concretado nada. A raíz de eso, el alcalde llamó a los alcaldes y les dio el plazo del 18 de mayo porque el tiempo pasa y cada día las 1.000 toneladas que llegan van saturando el relleno. Girón dijo que no iba a girar”, añadió León.

EL TIEMPO conoció una carta que envió Rodrigo Suarez Castaño, director General de la ANLA, en la cual citó a una mesa técnica extraordinaria para este viernes en la tarde con la finalidad de tratar esta problemática por la que se podría desatar una emergencia ambiental en estos tres municipios.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

Bucaramanga @mariasrodriguez