En Pereira preguntan por 53 personas desaparecidas en 2019

Familias de 53 personas, entre menores, jóvenes y adultos, se preguntan dónde están y si regresarán en estas fechas decembrinas. Ese sería el gran regalo que esperan para terminar un drama que las ha ido carcomiendo por no saber cómo están, si siguen vivos o si murieron lejos de los suyos.

Este año, la Personería de Pereira recibió 175 denuncias. Pero una noticia alentadora es que 122 personas aparecieron y están vivas. En el caso de otras tres se hallaron sus cuerpos, pero los 53 restantes siguen sin aparecer. De ese número, 17 son menores porque una unidad especializada de la Fiscalía General de la Nación está al frente de las investigaciones para encontrarlos.



La personera de Pereira, Sandra Lorena Cárdenas, señaló que una de las razones por las cuales estas cifras de desaparecidos aumentan es por las víctimas que dejó el conflicto armado en esta zona del país.



“Sabemos que es un situación complicada y dura tanto para las familias como para nosotros. Por eso, acompañamos y orientamos a los familiares de las personas desaparecidas. Queremos garantizarles los derechos en un estado social de derecho a las víctimas y saber la verdad” señaló Cárdenas.



El rango de edad de los menores desaparecidos en Pereira oscila entre los 14 y los 17 años.



Por su parte, Ángela María Zuluaga, enlace de víctimas y derechos humanos de la Secretaría de Gobierno municipal, dijo que Pereira se ha caracterizado por ser un territorio receptor de afectados por el conflicto armado, esto se da por las condiciones en la calidad de vida que tiene la ciudad, y aunque no hay registro de reclutamiento de menores en la 'Perla del Otún', el 11 por ciento de la población que reside en la ciudad es víctima del conflicto armado.



Con respecto a 2017 y al 28 de agosto de este 2019, en Risaralda fueron reportadas como desaparecidas 711 personas, de las cuales 328 fueron menores de edad. Tomando ese lapso, hay un total de 101 personas desaparecidas; 21 aparecieron muertas, cinco de ellas eran menores y 589 regresaron sanas y salvas al seno de sus hogares.



“La ciudadanía tiene derecho a la verdad, justicia y que tengan garantías de no repetición”, expresa la personera. La funcionaria resaltó que por lo sucedido en el conflicto armado, estos casos siguen abiertos hasta por 20 años.



Elsa Gladys Cifuentes, defensora del Pueblo de Risaralda, sostiene que “como entidad, hacemos parte de la ruta de amenazados y desaparecidos. Nosotros somos ese puente como ministerio público para hacer seguimiento”. Según el Sistema de Información de Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, (Sirdec).



Así mismo, según la Defensoría del Pueblo de Risaralda, municipios risaraldenses que limitan con Chocó, como lo es Pueblo Rico hace un año aproximadamente presentaba un panorama preocupante. El estamento informó que en otras zonas de alerta eran Mistrató, entre Chocó y Antioquia, y Quinchía que limita con Caldas. La preocupación se debía a que existió riesgos de desapariciones de niñas, niños y adolescentes de los resguardos indígenas de esta región.



Hoover Danilo Mejía, personero de Pueblo Rico, mencionó que en este año no se han reportado ningún caso por este tipo de hechos. “No ha habido alerta temprana en el municipio por reclutamiento de menores”, en el momento que se diera cuenta, se activaría las rutas de atención y prevención”, anotó el funcionario.



En el municipio Mistrató no se reportan ninguna desaparición registrada por ningún grupo al margen de la ley, ni por ninguna otra situación, así lo explicó el personero Oto Gaviria. “No tenemos ninguna queja por parte de la ciudadanía”, sostuvo.



Gloria Palacios, personera de Quinchía, afirmó que “sí hubo desplazamiento forzado, pero de 1996 al 2006, por el Epl con cinco casos. Del 2006 al 2008, por el paramilitarismo; el caso de un menor que ya se encuentra en el municipio. Pero los niños, niñas y adolescentes no están en riesgo".



Lina Marcela Vinasco, comisaria de esta localidad, sostuvo que hasta la fecha solo se ha reportado el caso de tres menores de edad que desaparecieron, en lo que va corrido del año pero que posteriormente regresan a casa.



“Estas desapariciones se dan por tres factores en el municipio; los menores se van de la casa por su voluntad, también toman la decisión de irse porque hay conflicto con sus padres o porque por medio de las redes sociales, quedan en una cita con alguien extraño y se van a conocerlo”, mencionó la comisaria.



Esta última situación fue hace ocho días y se presentó con una menor, de 15 años, que viajó desde este municipio a la Terminal de Transportes de Pereira, para seguir su camino a Bogotá, ya que se citó por medio de una red social con un hombre para conocerlo.



Según Sirdec, en Colombia, en lo que va corrido del año han desaparecido 1.468 mujeres y 2.133 hombres.



En la entidad recalcaron que hay desaparición presuntamente forzada; presunto reclutamiento ilícito; desastre natural, es decir, derrumbes, ríos que se salen del caudal; presunto secuestro y presunta trata de personas.



Las principales entidades que reciben denuncias por estos casos son la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Policía Nacional, comisiones de búsqueda de personas desaparecidas, personerías y defensorías del pueblo.



NATALIA CHAVERRÍA

PARA EL TIEMPO PEREIRA