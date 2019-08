En EE:UU., jóvenes rurales de Caldas aprenderán a tecnificar el campo

Cuarenta estudiantes de zonas rurales de Caldas harán una pasantía por seis meses en la Universidad de Purdue, en West Lafayette, Indiana (Estados Unidos). Esto se da gracias a la ‘Misión Purdue, Caldas para el mundo’, una estrategia que busca tecnificar el trabajo en el campo y desarrollar proyectos productivos que hagan a las zonas rurales más atractivas para las nuevas generaciones.

Este programa es una iniciativa de Colciencias, la Universidad de Caldas y la Gobernación de Risaralda en desarrollo del programa Nexo Global.



El director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), Diego Hernández Lozada, afirmó que quienes viajarán son reconocidos por su excelencia académica, requisito indispensable para participar. “Este programa tiene como objetivo la promoción de la equidad, de insertar a jóvenes del campo hacia las posibilidades de pasantías internacionales. Estarán en una universidad instalada en una zona donde la agricultura es determinante, allí se han diseñado importantes herramientas para potenciar este sector”, señaló Hernández.



El director mencionó, además, que tanto el gobierno de Caldas, como la Universidad de Caldas son pioneros en este tipo de procesos. “Son los primeros en tener este tipo de proyectos para jóvenes del campo y necesitamos que les vaya muy bien, pues abrirán las puertas a muchos otros colombianos que quieran investigar para regresar con grandes ideas que potencien la agricultura en el país”.



Miguel Trujillo, secretario de Desarrollo Empleo e Innovación de Caldas, expresó que esperan que con estos jóvenes lleguen nuevos aires al campo. “En este proyecto, en el que trabajamos desde 2016, nos hemos trazado como meta entregarle nuevos héroes al campo porque pueden salir y volver a darle nuevas oportunidades a éste, no solo con lo que aprendieron, sino con su ejemplo”.



La Gobernación de Caldas financió este proyecto a través del Sistema General de Regalías por medio del fondo de ciencia, tecnología e innovación. La inversión es e 2.513 millones, de los cuales la administración departamental aportó 2.366, la U. de Caldas 107 y Colciencias 39.



En los próximos días viajará a Estados Unidos la primera comisión que estará conformada por seis estudiantes.



Una de ellas es Shirley Gallego, quien cursa octavo semestre de Administración de Empresas Agropecuarias en el municipio de Marquetalia. “Con esta oportunidad se me abrieron las puertas. Es muy grato ver que crecí en medio de cafetales y matas de plátano y ahora voy a hacer una investigación en Purdue. Espero llenarme de conocimientos para regresar y cumplir la meta de cambiar la realidad de nuestras familias y el campo en general”.



La delegación la conforman, también, Yojhan Mauricio Beltrán (Marquetalia), Leidy Tatiana Mejía (Aguadas), Sindy Paola Calderón (Samaná), William Soto Beltrán (Villamaría), Deicy Carolina Guapacha (Riosucio).



El rector de la Universidad de Caldas, Alejandro Ceballos, señaló que estos jóvenes tendrán la oportunidad no solo de complementar los proyectos productivos en los que han trabajado por años, sino que se van a convertir en líderes para sus comunidades.

LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO MANIZALES